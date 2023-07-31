İSTANBUL- Yenilikçi fikirleri girişimcilik örneğine dönüştüren KÜGİM, kendini geliştirmek isteyen Küçükçekmecelilere yepyeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlediği eğitimlerle kursiyerlerinin kariyer yaşamına önemli katkılar sağlayan KÜGİM’de yazılımdan, tasarıma, imalattan, e-ticarete kadar geniş yelpazedeki pek çok alanda eğitimlere başvurular devam ediyor.

16 ayrı branşta eğitimlere başvurular, online yapılıyor

Vatandaşların kişisel gelişimi ve mesleki yetkinliğinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimler, yeni dönemde Plc-Pnömatik, Flutter İle Anroıd Ve Ios Mobil Programlama, Adobe Xd İle Arayüz Tasarımı, Adobe Illustrator İle Vektörel Çizim, Adobe Premıer Pro İle Video Kurgu, Dijital Pazarlama Ve Sosyal Medya, Sap 2000 Programı İle Yapı Sistemi Modelleri Geliştirme, Youtube İçerik Oluşturma, Global e-ticaret, Google Adsense ve Sosyal Medya Reklamcılığı, Büyük Veri ve İş Analitiği, Solid Cam /Cad Cam Uzmanlığı, Lumıon 3D Eğitimi, SPSS ile Veri Analizi, Unıty ile 2D Oyun Geliştirme, Revit Geliştirme ve Uyum Eğitimleri branşlarında gerçekleştirilecek.

Eğitimlere başvurular, http://www.kugim.com.tr/ adresinden online gerçekleştiriliyor.

KÜGİM, ücretsiz eğitimlerin yanı sıra hizmete sunduğu laboratuvarlar, toplantı salonları, derslikler, kütüphane ve dinlenme odasıyla üyelerine konforlu çalışma ortamı da sunuyor. Küçükçekmece Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen KÜGİM’de uygulanan eğitimler sonrasında devamlılık zorunluluğunu sağlayan kursiyerlere katılımcı belgesi veriliyor.

HABER: EMİR YÜCEL