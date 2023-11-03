Haber: Mert Osman Erman

Jüri, kararını beş saat bile olmadan verdi.

Bu karar, 31 yaşındaki eski milyarder için çarpıcı bir düşüşü sona erdiriyor ve kripto endüstrisinin en çok bilinen yüzlerinden biri.

Bankman-Fried, geçen yıl firması FTX iflas ettiğinde tutuklandı.

Şimdi onlarca yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Cezası gelecek yılın 28 Mart tarihine ayarlandı.

"Sam Bankman-Fried, Amerikan tarihindeki en büyük finansal sahtekarlıklardan birini gerçekleştirdi - onu kripto kralı yapmak için tasarlanmış bir milyarlarca dolarlık bir düzenleme," dedi Amerikan savcısı Damian Williams, kararın ardından yaptığı açıklamada.

"Bu dava her zaman yalan, hile ve çalma ile ilgiliydi ve buna tahammülümüz yok" dedi.

Savcılar, Bankman-Fried'ın yatırımcılara ve kredilere yalan söylediğini ve kripto değişimini çökermek için milyarlarca dolar çaldığını iddia ettiler. Ona yedi ayrı sahtekarlık ve kara para aklama suçuyla suçlandılar.

Tüm suçlamaları reddetmişti ve hatalar yapmış olabileceğini, ancak iyi niyetle hareket ettiğini iddia etmişti.

Karardan sonra Bankman-Fried'ın avukatı Mark Cohen, "Jüri kararına saygı duyuyoruz. Ancak sonuçtan çok hayal kırıklığına uğradık.

"Bay Bankman-Fried masumiyetini sürdürüyor ve ona karşı yöneltilen suçlamaları kararlı bir şekilde savunmaya devam edecek," dedi.

Bankman-Fried'ın sözcüsü, karara itiraz edip etmeyeceği konusundaki bir BBC talebine hemen yanıt vermedi.

Onun eski üç yakın arkadaşı ve meslektaşı, eski kız arkadaşı Caroline Ellison da dahil olmak üzere, kendi cezalarını azaltmayı umarak ona karşı tanıklık etmeyi kabul ettiler.

Bir BBC talebine hemen yanıt vermedi.

Duruşmada, Bankman-Fried'ın kripto ticaret firması Alameda Research'in, geleneksel bankaların ona bir hesap açmasına izin vermek istemediği dönemden itibaren FTX müşterileri adına mevduat aldığını sundu ve o dönemde halka, paranın güvence altına alınmasına yerine koydu.

Bankman-Fried'ın firmaları çöktüğünde Alameda, şirkete 8 milyar dolar (£6.5 milyar) borçlu idi.

Yardımcı Amerikan savcısı Nicolas Roos, "Parayı aldı. Yanlış olduğunu biliyordu. Yine de yaptı, çünkü daha akıllı ve daha iyi olduğunu ve bir çıkış yolunu bulabileceğini düşünüyordu," dedi kapanış argümanlarında.

Bankman-Fried, hapis cezası alacağına mahkemede kendi savunmasına çıkmak için riskli bir hamle yaptı ve jürinin savcıların onun suç işlediğini kanıtlayamadığına ikna olmasını umdu.

"Kötü bir yargıydı," dedi avukatı Cohen, şirketlerinin hızla büyüdüğü ve şirketlerinin çökmesine birkaç hafta kala yardımcıları tarafından tanımlanan finansal açığı çoğunlukla bilmediğini anlatarak.

Çöküş, birçok müşterinin paralarını geri alamamasına neden oldu.

Pleit avukatları, kaybolan paranın büyük bir kısmını geri aldıklarını söylediler.

Bankman-Fried'ın davası, genel olarak kripto endüstrisi için taşıdığı anlam nedeniyle yakından izlendi ve bu, geçen yılki piyasa sarsıntısından kurtulamayan kripto endüstrisi için bir hüsran olarak görüldü.

O, sektördeki sorunların sembol kişisi olarak görüldü ve ABD'nin önde gelen düzenleyicileri tarafından suçlulukla dolu olarak tanımlandı.

Şirketlerinin çöküşünden önce, ünlülerle iç içe girmesi ve Washington ve medyada sık sık sektörü tartışması nedeniyle tanınırdı.

FTX'nin hızlı büyümesi ve geçen yıl diğer kripto firmalarını vuran piyasa düşüşünde yaptığı anlaşmalar, ona "kripto kralı" unvanını kazandırdı.

Kongre'nin muhtemelen yakın gelecekte kripto için yeni kurallar çıkarmaması nedeniyle, eski federal savcı Renato Mariotti, ABD mahkemelerinin endüstri üzerindeki savaşların devam edeceğini söyledi.

"Gerçekten, Amerika Birleşik Devletleri'nde özel kripto düzenlemelerinin suç türünü azaltacağını düşünüyorum," dedi.

"Ne yazık ki çok kısa bir süre içinde düzenlemeyi görmeyeceğ

imizi düşünüyorum. Ancak bu kesinlikle davanın mahkemelerde ve SEC (Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) ve CFTC (Emtia Vadeli İşlem Ticaret Komisyonu) tarafından dava edilen sivil davalarda sürdürüleceği anlamına geliyor," dedi, ABD finans düzenleyici kurumlarına atıfta bulunarak.