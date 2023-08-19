Atina

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) 7-13 Ağustos verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi altına alınanların sayısı, önceki dört haftanın ortalamasına göre yüzde 71 arttı.

Eris varyantının tüm Kovid-19 varyantları içindeki oranı bir önceki hafta yüzde 11 iken, ağustosun ikinci haftasında yüzde 16'ya çıktı.

Selanik Eczacılar Birliğinin (FSTH) açıklamasında, ağustos ayında eczanelerden temin edilen Kovid-19 test kitleri ve eczanelerde yaptırılan Kovid-19 testlerinin sayısının bir önceki döneme göre iki katına çıktığı bildirildi.

Ayrıca aynı dönemde eczanelere Kovid-19 testi için gelen her 8 hastadan 5'inin sonucunun pozitif olduğu kaydedildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Atina-Pire Hastane Doktorları Birliği (EINAP) Başkanı Matina Pagoni, özellikle Girit Adası'nda Eris'in bir hayli yaygın olduğunu belirtti.

Pagoni, eylülde okulların açılması ve kapalı alan kullanımının artmasıyla vaka sayısında artış yaşanabileceğini ifade etti.