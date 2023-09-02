Haber: Damla Oya Erman

SpaceX ve NASA, Crew-6 astronotlarını taşıyan Crew Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmasının en azından Pazar (3 Eylül) sabahına kadar gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Bu, mürettebatın karaya çıkmasını sadece pazartesi sabahı gece yarısından sonra yapacak olan 24 saatlik bir gecikmeye işaret ediyor. Crew-6 astronotları aslında cumartesi günü ayrılmayı planlıyordu.

NASA ve SpaceX yetkilileri, "NASA ve SpaceX, Crew-6 görevi için Uluslararası Uzay İstasyonu yakınlarındaki karaya çıkış noktalarında olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Eylül Cumartesi tarihindeki ayrılma fırsatlarından vazgeçiyorlar" dedi.

Dört astronotun Crew-6 Dragon kapsülü şu anda Pazar günü saat 07:05'te EDT'den (1105 GMT) ISS'den ayrılması, ardından karaya çıkışın pazartesi saat 12:07'de EDT'den (0407 GMT) gerçekleşmesi planlanıyor. Ancak bu takvim, Crew-6 Dragon'ın karaya çıkış noktalarındaki yerel hava koşullarına bağlı olacak.

Bu gecikme, Crew-6 astronotlarının ISS görevlerinin sona ermesini biraz daha erteleyecek. Dört astronot, birkaç ay boyunca uluslararası uzay istasyonunda çalıştıktan sonra artık Dünya'ya dönmek için beklemek zorunda kalacaklar. Bu astronotlar arasında NASA astronotları Stephen Bowen ve Warren "Woody" Hoburg, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sultan Al Neyadi ve Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'tan Andrey Fedyaev bulunuyor. Bu astronotlar, uzay istasyonuna 3 Mart'ta gönderildi ve neredeyse altı aylık bir görevi tamamlamak üzere.

Crew-6 astronotları için dönüş heyecanla bekleniyor, ancak bu hava koşulları onları biraz daha bekletecek gibi görünüyor.