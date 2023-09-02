Haber: Damla Oya Erman

Kutup ayıları, Polar Bears International adlı koruma organizasyonuna göre, Arktik bölgesinde 19 farklı nüfusta yaşarlar ve Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Grönland ve Norveç'te bulunurlar.

Çalışmanın başyazarı Steven Amstrup, Polar Bears International'ın baş bilim adamı emeritusu, tüm bu nüfusların, ana avları olan iki farklı fok türüne erişim sağlamak için buz tabakalarına bağımlı olduğunu söyledi.

Deniz buzları eridiğinde kutup ayıları yiyeceklerinden mahrum kalır ve önceden biriktirdikleri yağ rezervleriyle hayatta kalmak zorunda kalır.

Kutup ayıları, yiyeceklerini çoğunlukla buz tabakalarının yüzeyinden alır ve bu buz tabakaları, insan faaliyetleri nedeniyle oluşan iklim ısınması nedeniyle giderek azalıyor.

İnsan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliği, deniz buzlarının kaybını hızlandırarak kutup ayılarının beslenme ve yağ rezervlerini oluşturmak için daha az zamanı olmasına ve yiyecek olmadan geçirmek zorunda kaldıkları daha fazla gün geçirmelerine neden oluyor. Bu da nihayetinde nüfuslarının azalmasına yol açıyor.

Polar Bears International, Washington Üniversitesi ve Wyoming Üniversitesi'nden araştırmacılar, bazı nüfuslarda zorunlu açlık günlerinin sayısı ile atmosfere salınan sera gazı miktarı ile karşılık gelen kutup ayısı hayatta kalma oranları arasındaki bağlantıyı hesaplamışlar. Bu çalışma, Perşembe günü Science dergisinde yayımlandı.

Kutup ayıları, 2008 yılında ABD'de İnsan Kaynaklı İklim Isınması nedeniyle tehdit altında olarak listelendi. Ancak o dönemde, belirli bir sera gazı kaynağıyla doğrudan ilişkilendirilemeyen bir türün tehdidi göz önüne alınarak federal ajansların projeleri onaylarken emisyonları düşünmesi gerekmeyeceği belirtildi.

Araştırmacılar, yeni çalışmanın bu doğrudan bağlantının bir kanıtını sağladığını söyledi.

Emisyonların etkisi

Araştırmacılar, 1979'dan 2020'ye kadar deniz buzlarının ilk kez uydu görüntüleri kullanılarak mevcut olduğu en az 10 yıl yaşamış kutup ayısı alt popülasyonlarına baktılar.

Kutup ayılarının yiyecek olmadan geçirmek zorunda kaldıkları gün sayısının, sera gazı emisyonlarının birikmesiyle arttığını buldular.

Örneğin, Arktik Okyanusu'ndaki Chukchi Denizi'ndeki kutup ayılarının 1979'da yaklaşık 12 gün boyunca yiyecek olmadan geçirmeleri gerekti. Bu rakam, 2020'de yaklaşık 137 güne çıktı ve atmosfere salınan her 14 gigaton sera gazı emisyonu için bir ekstra açlık günü ekleniyor.

Araştırmanın başyazarlarından Steven Amstrup'a göre, yaz aylarında buz tabakalarının genellikle eridiği bölgelerdeki alt nüfuslar, yiyecek olmadan geçirmek zorunda kaldıkları günlerde daha yavaş bir artış yaşadılar, yaz aylarında buz tabakalarının genellikle kaldığı bölgelerdeki alt nüfuslarla karşılaştırıldığında.

Buz tabakalarının yazın daha uzun süre dayandığı bölgelerdeki ayılar şimdi "ani bir değişiklik" yaşıyorlar, bu da daha önce sahip olmadıkları zorunlu oruç günleri yaşamalarını gerektiriyor.

2020 yılında Amstrup'ın da dahil olduğu bir çalışma, bir ayının yiyecek olmadan kaç gün hayatta kalabileceğinin bölgeye ve hayvanın durumuna bağlı olarak değiştiğini, ancak daha fazla açık gün deneyimledikçe üreme ve hayatta kalma oranının daha fazla düştüğünü buldu.

Yeni çalışmanın arkasındaki araştırmacılar, kutup ayılarının zorunlu oruç günleri sayısı ile biriken sera gazı emisyonları arasındaki ilişkiyi ve 2020 yılında zorunlu oruç günleri ile düşen hayatta kalma oranları arasındaki bağlantıyı birleştirerek sera gazı emisyonlarının kutup ayıları hayatta kalma oranına etkisini hesaplayabildiler. Bu, kutup ayılarının hayatta kalma hızını belirlemek için kullanılabilecek bir şablon olarak diğer araştırmacılar tarafından kullanılabilmesini umuyorlar.

Çalışmada belirtilene göre, ABD'deki yüzlerce enerji santrali her biri sera gazı emisyonlarına nispeten küçük bir katkıda bulunabilir, ancak güç santralleri toplamda yılda neredeyse 2 gigaton sera gazı salarlar. Bu, güney Beaufort Denizi'ndeki kutup ayılarının hayatta kalma oranını yaklaşık olarak 30 yıllık yaşamları boyunca% 4 kadar azaltır.

ABD İçişleri Bakanlığı, bulgular hakkında yorum yapmayı reddetti.

Diğer türler için uygulamalar

Kanada Simon Fraser Üniversitesi'nde iklim biliminde ünlü profesör Kirsten Zickfeld, yeni araştırmanın iklim değişikliğinin etkilerini göstermede mümkün olanın bir değişimini gösterdiğini söyledi.

"Önceki araştırmalar, insan faaliyetlerinden kaynaklanan karbon dioksit miktarının arttıkça iklimimizin daha fazla değiştiğini gösterdi. Amstrup ve Bitz'in yeni çalışması, bu doğrudan bağlantının ekosistem etkilerine de uygulandığını göstererek bu fikri daha da ileri taşıyor," diyen Zickfeld, çalışmada yer almayan bir kişiydi. "Buldukları şu ki, daha fazla karbon dioksit emittiğimizde, bu doğrudan kaç kutup ayısı yavrusunun hayatta kalabileceğini etkiliyor. Bu bulgu, iklim değişikliğinin etkilerini karbon emisyonlarının bireysel kaynaklarına bağlama imkanı sağlıyor."

Amstrup, çalışmanın başka türlerin de İnsan Kaynaklı İklim Değişikliği tarafından etkilendiğini göstermek ve bu türleri Endangered Species Act (Tehlike Altındaki Türler Kanunu) kapsamına alarak koruma altına almak için diğer araştırmacılar tarafından bir şablona olarak kullanılmasını umduğunu söyledi.