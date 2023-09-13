Haber: Aslı Mercan Sarı

Sanatçı Serap Yenici, Leros Turizm Adası Tanıtma Yetkilisi Samis Paizanoğlu ile Kos Adasında yapılan görkemli düğünle evlendi. İlk kutlamalarını İzmir'de ve Bodrum'daki dostlarıyla yapan çift, Kos'daki kutlamaya katılamayacak dostlarıyla da dolu dolu bir eğlence düzenledi. Birçok sanatçı ve Ankara'dan gelen siyasetçilerin de dahil olduğu kutlamalar Kos'daki düğün gecesi ile zirve yaptı.

Düğüne Kos Adası Kaymakamı Giannis Kampanis, Kos Adası Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras, Kos eski belediye başkanı Giorgos Kyritsis Türkiye Tanıtma Grubu (TGTG) ve Bruxelles Korner Genel Yayın Yönetmeni, A.B.B.B ( Avrupa Bağımsız Basın Birliği Başkanı ) Kadir Duran, Belçika'dan İş adamı ve eski Schaerbeek Başkan yardımcısı Sait Köse, Belçika'dan Yazar, Şair Nerkiz Şahin, Belçika'dan Dış işleri danışmanı Belma Tek ile Kos Adası milletvekilleri, siyasetçiler ve Atlanta, İsviçre, Almanya, Marmaris, Datça ve Bodrum’dan gelen dostları katıldı.

Türk ve Yunan müziklerinin çalındığı gecede, konuklara Yunan mutfağındaki ortak lezzetler ikram edildi.

Açılışta çiftin ilk dansı sonrası harmandali çalması ile bütün Türk misafirler piste çıktılar. Ardından damat Samis Paizanoglou ile Giorgos Kyritsis karşılıklı Yunan zeybeği oynadılar.

Mutlulukları gözlerinden okunan çift tüm konukları ile tek tek ilgilendi.

Geceye Serap Yenici'nin damada söylediği şarkılar ve yeğeni Pelin Taşkıran'la yaptığı düetler ayrı bir renk kattı. Hem yeni evli çift hem de tüm konuklar Kos'da çok keyifli bir geceden güzel anılarla ayrıldılar.

Çifte bir ömür mutluluklar dileriz.