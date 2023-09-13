“Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nun (IMEC) ABD'nin koridorun içinde yer almamasına rağmen Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru için genel kanı Washington'un Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi Arap ortaklarının Çin, Hindistan ve diğer Asyalı güçlerle ilişkilerini derinleştirdiği bir dönemde Pekin'in bölgede artan etkisine karşı bir önlem ve aynı zamanda Suudi Arabistan'ı da Tel-Aviv ile ilişkileri geliştirme çabası.Ancak daha önce belirttiğim gibi maliyeti belirsiz bir proje . Bir yol haritası açıklanmadığı gibi kimin ne kadar ödeyeceği,ne zaman hayata geçeceği belli değil.Ayrıca Türkiye’nin içinde olmadığı koridor karanlıktır!40 yıllık uluslararası lojistik yatırımları yapan bir ailenin mensubu olarak söylemek gerekirse ; ticaret maliyete ve güvenliğe bakar! Burdan bakıldığında taşımacılık maliyetlerini azaltmak bir yana artıracak gibi görünüyor .İşin jeopolitik kaynaklı diplomasi konularını dahil etmiyorum bile…Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 18. G20 Liderler Zirvesi'nden dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı Türkiye olmadan koridor olmaz. Doğudan batıya trafik için en uygun hattın Türkiye'den geçmesi gerekiyor” diyerek benim de az önce ifade ettiğim noktaya parmak basmış oldu.”