3. dakikada Cikalleshi'nin sol kanattan sert şutunda, top yandan auta gitti.
10. dakikada sol kanattan çizgiye inen Güray Vural'ın yerden ortasında kale önünde Safuri, topu auta gönderdi.
20. dakikada Oğulcan Ülgün'ün sağ kanattan etkili ortasında Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, top, az farkla auta çıktı.
43. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken topu N'Zonzi, ağlarla buluşturdu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı yeşil beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
64. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Ahmet Oğuz'un uzaktan sert şutu yandan auta gitti.
69. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ortasında Buksa, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.Kaynak: AA