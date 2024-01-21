7. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Mert Müldür'ün sağdan ortasında Tadic'in altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

10. dakikada İrfan Can Kahveci'nin havadan pasında savunmanın arkasına hareketlenen Dzeko, meşin yuvarlağı kafayla önüne indirdikten sonra ceza sahasında dönerek vuruşunu yaptı. Kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada Fred'in başlattığı atakta sağ kanatta hareketlenen Szymanski, meşin yuvarlağı ceza yayındaki Tadic ile buluşturdu. Sırp oyuncunun bekletmeden pasında kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan İrfan Can Kahveci, altıpasın sağından yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

36. dakikada Tadic'in orta saha ile ceza yayı arasından şık ara pasında topla buluşan Dzeko'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'tan döndü.

Fenerbahçe, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

52. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza yayının sağından çıkardığı şutta kaleci Livakovic gole izin vermedi.

56. dakikada Tadic'in sol kanatta yerden içeri çevirdiği topa Szymanski dokunamadı. Ceza sahası içinde Dzeko'nun uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

63. dakikada Yılport Samsunspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda son çizgiye yakın bir noktadan Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Livakovic topu son anda çizgi üzerinden çıkardı. Ancak VAR odasının meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiği uyarısı üzerine maçın hakemi Bahattin Şimşek, gol kararı verdi: 1-1.

71. dakikada İsmail Yüksek'in pasında topla buluşan Batshuayi'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'tan döndü, Ercan Kara topu son çizgi yakınında kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu.

90+6. dakikada Bonucci'nin ceza sahasına ortasında Emre Mor topu kontrol etti. Bu oyuncunun pasında Krunic'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Bu beraberlikle puanını 54'e yükselten Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü.

İrfan Can gollerine devam ediyor

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, skor katkısını sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekiple bu sezon gol yollarında etkileyici bir performans sergileyen 28 yaşındaki oyuncu, ligin son haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yendikleri müsabakada golü kaydeden isim olmuştu.

Yılport Samsunspor karşısında maçın 12. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydeden İrfan Can, üst üste 2 lig maçında ağları sarsmayı bildi.

Bu golle ligdeki 8. sayısına ulaşan tecrübeli oyuncu, toplamda ise bu sezon 12. golünü attı.

3 değişiklik birden

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 70. dakikada 3 değişiklik birden yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Samsunspor'un beraberlik golünün ardından Dusan Tadic'in yerine Joshua King'i, İrfan Can Kahveci'nin yerine Cengiz Ünder'i ve Edin Dzeko'nun yerine de Michy Batshuayi'yi oyuna soktu.

Gol VAR'dan geldi

Samsunspor'un 63. dakikada bulduğu beraberlik golü VAR kararıyla verildi.

Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan 63. dakikada kullandığı serbest vuruşta kaleci Livakovic topu çizgi üzerinde çıkardı ve hakem oyunu devam ettirdi.

Pozisyonun devamında VAR'dan gelen uyarının ardından hakem orta noktayı gösterdi.

Fred tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred, Samsunspor maçını tamamlayamadı.

Müsabaka boyunca üstün bir efor ortaya koyan tecrübeli oyuncu, 85. dakikada yerde kaldığı pozisyonun ardından kulübeye değişiklik işaret ederek 86. dakikada yerini Rade Krunic'e bıraktı.