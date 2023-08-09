Haber: Mert Osman Erman

-Bu, kürtaj karşıtı gruplar için bir yenilgi olarak görüldü.

Cumhuriyetçi kontrollü eyalet yasama meclisi, anayasa değişiklikleri için eşiği basit bir çoğunluktan yüzde 60'a çıkarmayı ummuştu.

Bu büyük ölçüde, kürtaj haklarını anayasaya koymak için planlanan bir referandumu engelleme girişimi olarak görüldü.

Başkan Joe Biden bunu demokrasi ve kadınlar için bir zafer olarak nitelendirdi.

Cumhuriyetçi destekli hamle, kadınların kendi sağlık hizmeti kararlarını vermeleri özgürlüğünü daha da zayıflatma amacına yönelik "açıkça bir girişim" olarak nitelendirildi, Bay Biden dedi.

ABD Yüksek Mahkemesi bir yıl önce kadınların kürtaj hakkını tüm ülkede sonlandırdığında, Ohio'da altı haftalık hamilelik sonrası prosedürün yasaklanması gerçekleşti - ancak şu anda hukuki bir itiraz sonucu durmuş durumda. Ohio'daki Pro-Choice (Seçim Özgürlüğü) grupları, kasım ayındaki seçimleri bunun tersine çevirmek için kullanmayı planlıyor, böylece kürtaj hakkını Orta Batı eyaletinin anayasasına yerleştirecekler.

Oylanmış olan "Issue 1" adlı öneri, çarşamba sabahına kadar neredeyse tüm oylama yerlerinin sayılmasıyla, yüzde 57'ye karşı yüzde 43 oranında reddedildi.

One Person, One Vote adlı bir kampanya grubu, Issue 1'in "seçmenlerin sesini susturmayı amaçlayan aldatıcı bir güç elde etme girişimi" olduğunu Politico'ya yaptığı açıklamada belirtti.

Ohio Demokrat Partisi Başkanı Liz Walters, Columbus Dispatch'e sonucun "görmek istediğimiz türden bir eyalet için bir zafer" olduğunu söyledi.

Bu konuda 600,000'den fazla erken oy kullanıldı - eyalette Ağustos seçimlerinde tarihsel olarak yüksek bir katılım.

Peki, Issue 1 oylaması destekçilerinin iddia ettiği gibi anayasayı korumakla mı ilgilidir, yoksa aslında kürtajla ilgili midir?

Issue 1 nedir?

Issue 1, Ohio'nun 8 Ağustos özel seçiminde oylanan tek soruydu.

Kabul edilirse, değişiklikleri onaylama eşiği yüzde 50'den yüzde 60'a değişirdi. Issue 1 aynı zamanda seçmenlerin önüne daha zor anayasal değişiklikler koymayı da zorlaştırırdı; 88 ilçesinin her birinde uygun seçmenlerin yüzde 5'inin imzasını toplamayı isteyerek mevcut yüzde 44'ün yerine.

Ohio'nun ilk kez vatandaşların öncülüğünde değişiklik yapma yetkisini verdiği 111 yılda, önerilen 71 tedbirin yalnızca 19'u yüzde 50 sınırını aşmıştır.

Neden tartışmalıdır?

Issue 1'i Ohio'nun Cumhuriyetçi liderliğindeki yasama meclisi ve eyaletin baş seçim yetkilisi, Cumhuriyetçi devlet sekreteri Frank LaRose savunmuştur.

Bay LaRose ve müttefikleri, Issue 1'in Ohio anayasasını dışarıdan parasal çıkarlardan koruma amacında olduğunu söyledi.

"Anayasalar temel haklar, geniş çapta kabul görmüş inançlar içindir," dedi BBC'ye bu hafta. "Sadece yüzde 51 destek olabilecek tartışmalı bir konu değil." Ancak Issue 1 karşıtları - farklı ve bipartisan bir koalisyon - aslında kürtaj değişikliğini engelleme çabası olduğunu ısrarla söyledi.

Kellie Copeland, Pro-Choice Ohio'nun yürütme direktörü, "Ohio'da bu değişikliği destekleyen seçmenlerin yüzde 58, 59'unu gösteren anketleri gördüler" dedi. "Ve bu yüzden sadece erişimin dışında bırakmak istediler."

Ve Mayıs ayında özel bir etkinlikte Bay LaRose, bu yaygın olarak kabul edilen şüpheleri doğruluyormuş gibi görünüyordu.

Bay LaRose, Scanner Media tarafından kaydedilen bir videoda "Ben hayatı savunuyorum. Sizlerin birçoğunun da öyle olduğunu düşünüyorum," dedi. "Bu, radikal bir kürtaj karşıtı düzenlemeyi anayasamızdan uzak tutma konusunda yüzde 100 bir duruş." dedi.

Olası sonuçlar nelerdir?

Anketler, kürtaj hakkı düzenlemesinin (hamileliğin yaklaşık 24. haftasına kadar kürtaj erişimini koruyan) çoğunlukla kazanacağını göstermektedir. Ancak yüzde 60 eşiğini aşmak zor olacaktır.

Anayasal koruma olmadan, meclis muhtemelen daha fazla kürtaj karşıtı yasa tasarısı ile ilerleyecektir.

Eğer kürtaj Ohio'da yasaklanırsa, sonuçlar zaten kesilmiş olan Indiana, Kentucky ve Batı Virginia gibi komşu eyaletlerde milyonlarca insana etki edecektir.

Ve kürtajın ötesinde, gözlemciler Ohio'nun Ağustos seçimlerinin sonuçlarının gelecek yıl eyaletin ABD senatörü için yapılacak seçimlere, hangi eyaletin LaRose'un aday olabileceği de dahil olmak üzere, yayılabileceğini söylüyorlar.