Haber: Elif Hayvalı

Avrasya Hastaneler Grubu olarak Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa’da 1-31 Ekim Meme Kanseri farkındalık ayı kapsamında bilinçlendirme programı gerçekleştirildi. Programa protokol mensupları, hekim ve sağlık çalışanları, kanser hastalığını geçirip hastanede tedavi gören hastalar ve basın mensupları katılım gösterdi.

Programda Avrasya Hastaneler Grubu “Kontrolü Elden Bırakma” diyerek Meme Kanserine karşı bilinçlenmeye karşı mesajlar verdiler. Avrasya Hastaneleri çalışanlarının doktor mesajları ve sağlık çalışanlarının pembe kurdeleleri ile Meme Kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çektikleri video gösterimi yayınlandı.

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Sn. İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Sn. Hasan Tahsin Usta, Hatay İş Adamları Dernek Başkanı Sn. İbrahim Güder protokolde yer alarak kürsü konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden: Bu güzel insanların başarısı beni gerçekten onurlandırıyor, gururlandırıyor. Hüseyin abimin 50 yıllık süre içinde yaptıklarını ve kendi beklentilerini bu noktaya getirmesini, o duygusal bakış açısını hep beraber gördük, bu çok kıymetli dilerim ki gençlerimize örnek olsun. Sağlık konusunda gerçekten çok ciddi bir noktadayız. Hastane % 99’luk başarılarla gidiyor. Bu durumdan Gaziosmanpaşa Kaymakamı olarak hem de Hatay’lı olarak onur ve gurur duyuyorum. Burada bugün çok güzel bir çalışma oldu, çok güzel bir zaman ayrılmış Hüseyin Urlu nezdinde bütün Avrasya Hastanesi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta: Esas önemli olan dünden bugüne geldiğimiz noktayı analiz etmektir. 90’lı yıllarda ilçemizde ilk özel hastane açılmıştı. O zaman doktor gelmiyordu ve ilçemizin nüfusu o günlerde bir milyonun üzerindeydi. Şimdi ise burada profesörlerimizi, alanında uzman doktorlarımızı görmek hakikaten bizi son derece gururlandırdı. Böylesine son derece modern bir tesise sahip Avrasya Hastaneleri gibi hastanelerimizin hizmet vermesine şahitlik etmekten Gaziosmanpaşa’lılar olarak razıyız diyoruz.

Hatay İş Adamları Dernek Başkanı İbrahim Güder: Avrasya Hastanesi hasta olanların güvenli limanlarıdır. Başarılarınızın devamını diliyorum. Siz sadece İstanbul’da değil, Hatay’da, Ankarda’da, Londra’da, Amerika’da olmalısınız. Arkanızda çok başarılı bir ekibiniz var.

Meme Kanseri farkındalık etkinliği kapsamında Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Selcan Gürsel, Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Murat Ulusoy, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şefika Aksoy, Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Şen, Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Vecdi Ertekin, Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmalarını gerçekleştirdi.

Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı – Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Urlu: Zeytinburnu hastanemizin açılışında onkoloji merkezini kurduk ve geliştirdik. Çalışma arkadaşlarımız ve hocalarımızla güzel işler başardığımıza inanıyorum. Ülkemizde biz bu işlerle uğraşmaya başladığımızda hasta göçü vardı. Kanser ve kalp cerrahisi için yurt dışına gitmek durumunda kalıyorlardı. Artık tersine gördü. Türkiye sağlık turizminde dünya 3.sü konumunda bir duruma geldi. Gerek Gaziosmanpaşa gerek Zeytinburnu hastanemizde yurt dışı hastalarımız çoğunlukta. Ülkemizin bu durumda olması sevindirici. Diyerek katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Radyasyon Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Vecdi Ertekin: Meme kanserinde radyoterapi hastaların en çekindiği konulardan birisidir. Bize gelir gelmez hastalar bu radyoterapiyle insanlar yanıyorlarmış derileri yanıyormuş, akciğerleri yanıyormuş diyor. Bundan yaklaşık 35-40 yıl önce modern radyoterapi tekniklerinin kullanıma girmesinden önceki dönemlerde bunlar olabiliyordu. Ancak gerek radyobiyoloji gerek radyasyonfizik, gerekse radyoterapi cihazlarındaki gelişmeleri görerek üç boyutlu planlarla hastaların aldığı her organ dozunu standart kabul edilen dozlarla beraber biz bugün hastalarımızı başarıyla tedavi ediyoruz.

Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Şen: Dünyada her sene 2 milyon kadına meme kanseri tanısı konuyor. Özellikle kadınlara şunu vurguluyoruz ağrı varsa kanser değildir algısını yıkmak gerekiyor. Ağrıyla da kendini gösterebiliyor. Bize başvuran kadınlarda en sık görülen memede önceden fark etmedikleri sertlikler, meme başındaki akıntılar, çekintiler, renk değişiklikleri dışarı olan fırlaklıklar, ayna karşısında gördükleri asimetriler, bir memenin daha büyük olması tüm bunların meme kanseri belirtileri olduğunu unutmamak gerekiyor ve doğrudan hekime başvurmaları gerektiğini unutmamalılar.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şefik Aksoy: Meme kanserinin en önemli risk faktörleri kadın olmak ve ilerleyen yaştır. Her kadının erken tanı için kendi memesini muayene etmesini öğrenmesi lazım.20’li yaşlardan sonra her ay adet bitiminde bunu yapması 30’lu yaşlardan sonra buna ilave olarak da yaşına uygun görüntüleme yöntemiyle birlikte yıllık meme cerrahisi tarafından muayene edilmesini öneririm.

Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Murat Ulusoy: Radyolojinin misyonu hastalıkla ilgili olabilecek olan kanıt görsellerini ortaya koymaktır. Bu amaçla mamografi ve ultrasonografi tarama testleri kullanılmaktadır. Mamografi için 40 yaş ve sonrası uygun bir zamandır. Zorunluluk varsa 40 yaş öncesi de yapılabilir. Mamografinin X ışınları içermesi dolayısıyla zararlı olduğu düşüncesi asla doğru değil. Ultrasonografi de bir tarama yöntemi olarak mamografinin tamamlayıcısı ve genç hastalar için uygun bir yöntemdir.

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Selcan Gürsel: Bugün burada Hemşirelik Hiz. Müdürü olarak değil meme kanserinde erken tanı almış bir hasta olarak konuşmamı yapacağım. Ele gelen herhangi bir kitle olmaksızın yaptırdığım rutin kontrolde ultrasonda şüpheli bir görüntü ile karşılaştık. Uzm. Dr. Murat Ulusoy ve Op. Dr. Şefika Aksoy ile değerlendirme yaparak meme kanseri erken evre olarak tanı konuldu. Sizlerden tek ricam korkmayın cesaretinizi toplayın ve erken tanı alın.

Avrasya Hastaneler Grubu’nun meme kanseri farkındalık programına protokol konuşmacılarının yanı sıra katılım sağlayan kıymetli isimler de yer aldılar. Zeytinburnu Kaymakamı Sayın Adem Uslu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sn. Av. İsmail Güneş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Sn. Ergün Şahin katılım sağlayanlar arasındaydı.

Tören kokteyl alanında yapılan sohbetlerle son buldu. Katılımcılar ve çalışanlar tarafından, basın tarafından büyük beğeni topladı. Katılan, emeği geçen herkese Avrasya Hastaneler Grubu olarak sonsuz teşekkür etti.