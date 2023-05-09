Yaounde

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey Kivu eyaletine bağlı Rubaya bölgesinde yer alan Bisunzu koltan madeninde toprak kayması meydana geldi.

Toprak kaymasının ardından çöken madende en az 100 işçi göçük altında kaldı.

Madende arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Komşu Güney-Kivu eyaletinde geçen hafta şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde 394 kişinin hayatını kaybetmişti.

Tropikal iklim kuşağında yer alan KDC, yağış sezonunda sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor.

Türkiye'den başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde yaşanan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinin yüzlerce can kaybına yol açtığını ve 8 Mayıs gününün ülkede Milli Yas ilan edildiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına ve hükümetine başsağlığı dilekleri iletildi.

KDC'nin Güney Kivu eyaletinde 394 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından ülkede bir günlük ulusal yas ilan edilmişti.

AA