Yaounde

Ulusal basındaki haberlere göre, 20 bin kişinin bulunduğu Lala mülteci kampına "Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO)" adlı isyancı grup üyeleri, palalarla saldırı düzenledi.

Mültecilere ait erzakın yağmalandığı saldırıda en az 41 sivil yaşamını yitirdi.

Ülkenin doğusunda eylemler yapan CODECO üyelerinin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

AA