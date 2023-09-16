KOCAELİ (AA) - Yeni Mahallesi 1 Mart Caddesi'nde dün meydana gelen kazada gözaltına alınan şoför Ümit O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şoför, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

Ümit O. yönetimindeki 41 P 9013 plakalı işçi servisi minibüsü, dün Yeni Mahallesi 1 Mart Caddesi'nde yol kenarında yürüyen Ayfer Başkurt ve 5 yaşındaki kızı Nur Eylül Başkurt'a çarpmıştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde annenin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Yaralanan Nur Eylül Başkurt ile şoför Ümit O, minibüsteki K.A. H.G. Ö.Y. H.Y. ve P.K, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmış, ağır yaralı çocuk kurtarılamamıştı.

Anne-kızın cenazeleri, 17 Ağustos Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.