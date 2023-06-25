İSTANBUL- Koç Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü eğitimini tamamlayan 1659 öğrenci 24 Haziran Cumartesi günü Rumeli Feneri Kampüsü’nde düzenlenen Mezuniyet Töreni’nde diplomalarını aldı. Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Onursal Başkanı Rahmi M. Koç, Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nur Yalman, Prof. Dr. Metin Sitti, Mütevelli Heyet ve Danışma Kurulu Üyeleri, akademisyenler, 2023 mezunları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen törenin konuk konuşmacısı ise küresel iş dünyasının önde gelen isimlerinden, 2013 yılında İngiltere Kraliçesi tarafından şövalyelik unvanına layık görülen yatırımcı Sir Michael Moritz oldu. Bilgisayar Mühendisliği ve Matematik Bölümlerini başarıyla tamamlayarak okul birincisi olan Arda Tiftikçi konuşmasını, doğup büyüdüğü Antakya’ya ve depremde kaybettiği yakınlarına adadı.

Koç Üniversitesi ile 100. Yıl

Koç Üniversitesi’nin 2023 yılı mezuniyet törenine aynı zamanda Cumhuriyet’in 100. yıl sevinci de hakimdi. Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nur Yalman, “Bundan 100 yıl önce öyle bir güneşle aydınlandı ki ulusumuz, o ışık bizim rehberimiz oldu. Tam 100 yıldır Cumhuriyetimizden aldığımız ilham sayesinde ülkemiz gelişti, ilerledi, yeni ve güçlü nesiller yetiştirdik.” diyerek bu yıl Koç Üniversitesi’nin de 30. kuruluş yılını yılını kutladığını hatırlattı. “Koç Üniversitesi 30 yıllık geçmişine birçok başarıyı, birçok ilki sığdırmıştır” diyerek sözlerine devam eden Prof. Dr. Nur Yalman, “Öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin aldığı çok itibarlı ödül, gerek ülkemizden gerekse uluslararası kuruluşlardan alınan önemli tutarlardaki araştırma fonları, toplam sayısı 19 bini geçen mezunlarımızın hem iş hem akademi hem de sosyal hayatta her sene katlanarak artan gurur verici başarıları bunun en güzel ispatıdır” şeklinde konuştu.

Aynı zamanda Harvard Üniversitesi’nde Sosyal Antropoloji ve Asya Medeniyetleri profesörü olan Nur Yalman, “Üniversitemizin, dünyanın en itibarlı bilim yuvalarından biri haline geldiğini görmek ve bilmek, sizlerle beraber güzel ülkemizi bilim dünyasında yüceltmek en büyük ülkümüzdü,” diyerek sözlerine devam etti. Prof. Dr. Nur Yalman, “Batının en yüksek üniversitelerini çok iyi tanıyorum. Bu yüksek seviyelere erişmek üzere gösterdiğimiz gayretler sonucunda üniversitemizin, dünyanın en itibarlı bilim yuvalarından biri haline geldiğini görmek ve bilmek, sizlerle beraber güzel ülkemizi bilim dünyasında yüceltmek en büyük ülkümüzdür” dedi.

Gençlere, “Sizlerin parlak geleceğini düşündükçe güzel ülkemiz için gurur duyuyorum” diyerek hitap eden Prof. Dr. Nur Yalman konuşmasında, hayatlarının baharında deprem sebebiyle yitirdiğimiz üç Koç Üniversitesi öğrencisinin acısını da dile getirdi. Prof. Dr. Nur Yalman, “Bu yıla çok elim bir haberle başladık. Maalesef 6 Şubat sabahı 10 binlerce insanımızla birlikte bizim için çok ama çok kıymetli üç çiçeğimizi, üç harika evladımızı, 11 ilimizi yıkıp geçen deprem felaketinde kaybetmenin acısıyla biz de yıkıldık. Biricik öğrencilerimiz Berk, Nursima ve Muhammed… Her zaman kalplerimizde yaşayacaklar, onları asla unutmayacağız. Ülkemizin bu büyük yıkımı atlatabilmesi için el ele, omuz omuza çalışmaya, yaralarımızı sarmak için çabalamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

HABRER: SELÇUK BULUT