KOÇ VE KOÇ

Rekabetçi Koçların kalıcı bir birliktelik kurabilmeler birbirlerinin özel alanlarına saygı duymaları, anlayışla karşılamaları, kıskançlık, gurur, kendini beğenmişlik, yönet- me eğilimini törpüledikten sonra olabilir. Aksi takdirde iktidar savaşı başlar, ilk zamanlarda ateşli, hararetli ve zevkli geçen çekişmeler sonucunda ayrılık kaçınılmaz olur.

İkisi de yeniliklere açık Koç ve Koç, ego çatışmasına engel olabildikleri takdirde güçlü kişilikleriyle genelde olumlu ve coşkulu bir ilişki yürütürler. Her ikisi de ekstrem sporlara ve aktivitelere meraklı Koçlar birlikte çalışmalıdır.

İki Koç sıkılmadan diğer hiçbir burçla olamayacağı kadar heyecanlı bir ilişki yaşayabilir. Tabii ki bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

KOÇ VE BOĞA

Boğa yumuşak ve sabırlıdır bu özellikler Koç burcunun ateşli insanına çekici gelir. Koç ilişkiye heyecan, Boğa güvenlik ve romantizm getirir.

Koç insanı, Boğa burcunu bir süre beğenebilir ama kıskanç, yapışık ikizler gibi yaşamak isteyen, hareketlerini kısıtlayan Boğa ile kolay kolay anlaşamaz.

Denge sağlanmadan yürümesi zor olan bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

KOÇ VE İKİZLER

Hava grubunun özgürlüğüne düşkün insanı İkizler Koç insanına çok cazip gelir. Düşünürseniz hava olmayan bir ortamda ateş yanmaz. Akıllı, neşeli, değişikliklerden zevk alan bir Koç insanı çok yönlü İkizler burcunu çok beğenir.

Aralarında uzun yıllar sürecek büyük bir aşk olabilir. Tabii ki Koç tarafı takıntılı, ısrarcı ve kıskanç değilse. Aksi takdirde İkizler burcu sıkılıp öfke ve kıskançlık içindeki

Koç’u terk eder. Zodyak’ın özgür ruhunu yönetmek kolay değildir.

Unutulmaz, büyük ve ateşli aşklara gebe bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

KOÇ VE YENGEÇ

Yengeç duygusal ve hassastır. Yengeç, Koç gibi değişiklik, yenilik sevmez. Yengeç insanı yoğun duygularıyla dışa dönük Koç’u sıkabilir.

Yengeç’in değişen duygu durumu ya da Koç’un öfkesi incitici olmaya başlarsa, ilişkide problemler yaşanır. Bu durumda her iki burcun da karşısındakinin duygularını ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışması için fazla zaman ayırması gerekir.

Koç alev alıp; bağırıp, çağırıp kin tutmaz ve unuturken, Yengeç ne unutur, ne unutturur. Bilirsiniz ki su, ateşi söndürür. Yine de bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişbilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

KOÇ VE ASLAN

Alev alev dedikleri bu olsa gerek. Kendi grubunuzdan olan sizin gibi yaşamayı, eğlenceyi, yenilikleri seven; cömert, iyi niyetli, mert, gururlu, ateşli Aslan insanı size çok uygun bir partnerdir.

Aslan’ın doğal yapısı gereği kendisini daima üstün görmesini hoşgörü ile kabullenir önem verdiği alanlara saygı gösterirseniz mutlu olursunuz. Birlikteliğiniz kalıcı olur.

Bu ateşli ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

KOÇ VE BAŞAK

Koç aceleci ve sabırsız, Başak aşırı detaycı ve eleştireldir. Durum böyle olunca, atılgan, hareketli, etrafa pek önem vermeyen Koç insanı, dikkatli, titiz, ayrıntı üstünde duran, maddeye bağlı Başak ile anlaşamaz.

Hayata aynı pencereden bakmayı başaramazlar. Ayrı gezegenden gelmişçesine arzu, düşünce ve amaçları farklıdır.

Sonu pek parlak gözükmeyen bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

KOÇ VE TERAZİ

Hava grubunun ince, anlayışlı, zarif, tertipli, güzelliklere açık, sevgiye değer veren insanı daha ilk görüşte çok hoşunuza gidecektir. Zıt burcunuz Terazi insanıyla çok iyi anlaşabilir, onda aradığınız çok şeyi bulabilirsiniz.

Terazi de sizin atılganlığınızdan, hareketliliğinizden, sevgiye önem vermenizden hoşlanacaktır. Aşk ve sevgi varsa diğer konularda uyuşmanız kolay olacaktır. Yeter ki sevsin.

Terazi sevdiği sürece her şeye dayanır ama sertlikten, öfkeden ve şiddetten hiç hoşlanmaz. Terazi insanının her şeye uyacak, söz dinleyen kolay bir tip olduğunu da sanmamalısınız. Birbirinizin hayatını dengeleyerek çok mutlu olabilirsiniz.

Havanın, Ateşi körüklediği bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

KOÇ VE AKREP

“Deli, deliyi görünce çomağını saklar.” der Atalar sözü de peki nereye kadar? Koç ve Akrep karşılaştıkları an tar- tışmaya, kavgaya başlamazlarsa aralarında yangın başla- mış demektir. Koç’ta Akrep’te Mars’ın korkutucu öfhesine, çekici ve dayanılmaz cazibesine sahipsiniz.

Koç ile Akrep bu tür bir ilişkiye girişmektense arkadaş olarak kalırlarsa birbirlerini anlayacak ve sığınacak liman gibi bir dost olurlar.

Tercih etmeniz gereken bu zorlayıcı ilişkiye girmemektir.

Benlik çatışmasının en had safhada olduğu bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

KOÇ VE YAY

Al sana Zodyak’ın efsane aşkı. Tam “Elemtere fiş kem gözlere şiş” tekerlemesini söylemek gereken aşk. Tabii ki o kıskançlık duygunuzu törpüleyip Yay’ın özgürlüğünü kısıtlamaya kalkışmazsanız.

Ateş grubunun ateşli, hevesli, heyecanlı, yenilikleri, değişiklikleri seven iki burcu çok şanslısınız, işte size uygun bir dost, sevgili ve eş.

Parmakla gösterilecek bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

KOÇ VE OĞLAK

Olmaz ilaç sine-i sad pâreme Çare bulunmaz bilirim yâreme

Ağır hastalıklar gibi bazı aşkların ve sevdanın da çaresiz olduğunu ne güzel dile getirmiş büyük şair Namık Kemal.

Ne sadece cinsel yönden anlaşabileceğiniz içine kapalı, durgun, sebatlı, sabırlı, inatçı, kuşkucu, kuruntulu ve kinci Oğlak insanını üzün ne de siz üzülün.

İvedilikle kaçmanız gereken bu ilişkide detaylar, ger- çekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

KOÇ VE KOVA

Havada aşk kokusu var ama hava grubunun bağımsız Kova insanı, Koç’un kıskançlığına ve kısıtlamalarına dayanamaz. Havanın alev aldırdığı aşkta her iki burç da farklı dünya görüşlerine sahip olduklarından, kolay bir ilişki olmayacaktır.

İlk bakışta Kova’nın özgürlükçü ve marjinal yapısı Koç için mükemmeldir ve eğer “birlikte olduğumuz zaman ben onu düzeltirim” diye düşünürse baştan kaybeder. Koç’un, Kova’nın hayatına karışmaya çalışması Kova’yı çileden çıkarır. Kova da Koç’a fazla tahmin edilemez gelebilir.

Birbirlerine gerçekten aşık olduklarında, farklı bakış açılarına rağmen problemleri halletmenin bir yolunu bulabilirler yine de bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

KOÇ VE BALIK

Su ateşi söndürür. Balık insanını ilk bakışta hoş bula- bilirsiniz ama fazla duygulu, kararsız, çabuk alınıp üzülen Balık size göre değildir.

Çok verici ve empati yeteneği çok yüksek olduğu için Balık kendini Koç’a adayabilir. Eğer Koç da aynısını yap- mazsa, ilişkilerinde problem çıkar. Balık Koç’un çabuk si- nirlenmesine ve öfhelenmesine sebep olabilir ve sonucun- da da kırılır.

Gelin bu kişiyi “üzmeyin, kırmayın” derim ama yine de bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikili- nin doğum haritalarında saklıdır.