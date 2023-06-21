İSTANBUL- Vücut sıcaklığımızın artması sonucunda serinlemek için klima açtığımızda vücudumuz bir anda soğuk havaya maruz kalıyor. Ortamda klima sebebiyle oluşan bu ani sıcaklık değişimi klima çarpması adı verilen birtakım sağlık problemlerine neden olabiliyor. Uzun süre klima rüzgarına maruz kalmanın ve bu süre boyunca çok az hareket etmenin klima çarpmasına sebep olduğunu söyleyen Toshiba Ürün Yöneticisi Caner Doğan, klima çarpmasını önlemek için neler yapılabileceği konusunda önemli tavsiyeler verdi.

Klimanın yaz ayarında kullanılması kritik

Klima çarpması belirtisinin genellikle soğuk algınlığı belirtileri ile benzerlik gösterdiğini belirten Doğan şunları söyledi: “Klima çarpmasını engellemek için kapalı bir alana girildiği zaman öncelikle vücut ısısının düşmesi beklenmeli ve sonrasında klima açılmalı. Bunun yanında klimanın yaz aylarında 23°C ile 26 °C arasında olan ideal sıcaklık derecesinde kullanılmasına dikkat edilmeli. Bu sıcaklık derecesi dış havanın sıcaklığı dikkate alınarak optimize edilmelidir. Klima kanatlarının dik durumda olması yani cihazın üflediği havanın doğrudan vücuda gelmesi de klima çarpmasına sebep olabilir. Bu yüzden klima kanatları zemine ya da tavana bakacak şekilde ayarlanmalı. Klima çarpması sadece yaşam alanlarımızda kullandığımız cihazlardan değil toplu taşımalardaki, alışveriş merkezlerindeki ya da kafe, restoranlardaki cihazlardan etkilenme sonucunda da olabilir. Bu yüzden bu gibi yerlere giderken yanımızda bir hırka ya da şal bulundurmak faydalı olacaktır.”

Klima hava yönlendiriciler çarpmayı önleyebilir

Farklı ısılara sahip odalar arasındaki ani geçişlerde dikkatli olmak, terli vaziyette klima karşısına geçmemek gibi doğal yöntemlerin yanı sıra korunmak için çeşitli aparatlardan da yardım alınabileceğini belirten Doğan; “Klima çarpması önleyici ürünü olarak bilinen aparatlar kontrollü serinleme konusunda önemli bir yardımcıdır ve ideal iklimlendirmeyi kolaylaştırır. Bu sayede hem sıcak yaz günlerinde bunaltıcı güneşin etkilerinden korunabilir hem de rahatsızlıkların önüne geçilebilir. Örneğin, klima çarpmasını önlemek için aparat alındığı zaman cihazdaki havanın kolayca yönlendirilebildiğini görmek mümkün. Klima hava yönlendirici sayesinde özellikle klimanın altında ya da karşısında oturanlar aşırı klima hava akımından rahatsız olmaz. Klimadan çıkan havayı tavana ya da istenen bir başka yöne odaklayan bu aparatlar, klima çarpmasının teknik olarak önünü kesebilmeyi sağlıyor. Evlerden ofislere kadar pek çok yaşam alanında tercih edilebilecek bu aparatlar, klima çeşitlerine göre de geniş bir yelpazede seyrediyor. Mevcut klima tipine uygun bir aparat, hava yönlendirici alınarak ayrıcalıklı bir serinleme sağlanabilir. Basit bir kuruluma sahip olan ve klimanın hava akışını arzu edilen şekilde yönlendirebilen bu cihazlar, klimanın hemen önüne monte edilebiliyor ve rüzgâr yönünü değiştirebiliyor” dedi.

HABER: MERVE ELÇİ