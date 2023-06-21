İSTANBUL- Yazlık evler her ne kadar yılın belirli zamanlarında kullandığımız mekanlar olsa da ev konforunu en çok aradığımız ve rahatlamaya ihtiyaç duyduğumuz alanlar olmaya da devam ediyor. Yazlık ev dekorasyonunda dikkat edilmesi gereken püf noktaları 4 başlıkta aktaran Tepe Home, müşterilerine sunduğu tavsiyelerle de konforlu bir alışveriş deneyimi yaşatmaya devam ediyor. İster yazlık evlerde ister şehirdeki evinizde yaz coşkusunu daimi olarak yaşatmanız için Tepe Home’un önerilerini göz önünde bulundurabilirsiniz. İşte kalite ve estetiği bir arada sunan Tepe Home’dan yaz ruhunu evinize yansıtacak birbirinden özel öneriler…

1 - Renk seçimine önem verin

Renkler, yaşam alanınızın karakterini oluştururken dikkat edilmesi gereken unsurlardan birisidir. Yazlık evlerde ferah bir atmosfer yaratabilmek için doğal renk paletlerine odaklanmak önem taşır. İç mekanlarda açık pastel veya nötr tonlar tercih ederek ortamda aydınlık ve genişlik hissini artırabilirsiniz. Akdeniz ve Ege stilini yansıtan mavi, turkuaz, yeşil renklerini bir arada kullanabilir; gün batımının renkleri olan turuncu, sarı ve kırmızıyı ekleyerek alanınıza canlılık ve dinamiklik katabilirsiniz. Mobilyalarda geniş bir renk skalası sunan Tepe Home’un döşemeli kumaş kartelasından istediğiniz tonu seçebilir, farklı cila alternatifleri ile konseptinizi tamamlayabilirsiniz. Renkli aksesuarların yanında deniz ve doğa temalı dekoratif detaylarla da enerjik bir yaz evi tasarlayabilirsiniz.

2- Malzeme ve dokuları çeşitlendirin

Farklı dokuları ve malzemeleri birlikte kullanarak evinizde rahatlatıcı bir yaz atmosferi kurgulayabilirsiniz. Doğal ahşap malzemelerin kullanıldığı mobilyalar yazlık evlere doğal bir dokunuş getiri. Ahşap zeminler, taş duvarlar veya hasır kaplamalar, evin doğal çevresiyle uyumlu bir görünüm oluşturur. Ahşap yemek masaları iç mekanlarda kullanabilir; iroko ağacı, rattan, kestane ağacı, alüminyum vb. dış hava koşullarına dayanıklı malzemeleri de bahçe, balkon ve terasınızda tercih edebilirsiniz. Oturma odanızda da keten dokulu kumaşları seçerek uyumlu bir bir bütünlük sağlayabilirsiniz. Seramik dekoratif objeler, hasır jüt dokulu kilimler, ahşap aydınlatmalarla dekorasyonunuza hareket katabilirsiniz. Tabiatın huzur veren enerjisini yansıtan doğal doku ve malzemelerin hakim olduğu tasarımlar, keten ve pamuktan üretilen yastıklar, seramik objeler gibi birçok Tepe Home tasarımı, keşfetmeniz için sizleri bekliyor.

3-Bahçe dekorasyonunuz doğanın bir parçası olsun

Yazlık evlerin dekorasyonunda açık alanlar da önemli bir role sahiptir. Balkonlar, teraslar, bahçeler ve verandalar, yaz aylarında keyifli zaman geçirmek için doğayla iç içe olan, ideal mekanlardır. Keyifle kurulan açık hava sofralarının, geç saatlere dek uzayan muhabbetlerin yaşandığı bu bölümlerde sıcak ve konforlu bir atmosfer oluşturmak büyük önem taşır. Bu alanları etkili bir şekilde değerlendirmek için; rahat oturma alanları, masa sandalye takımları, salıncaklar ve şezlonglar ve bu gibi mobilyalarda kalite unsuru çok önemlidir. Aynı zamanda, renkli minderler, dış mekân halıları, aydınlatmalar, şık objeler ve bitki saksıları gibi dekoratif ürünlerle bu açık alanları daha estetik hale dönüştürebilirsiniz. Sezonun en trend tarzlarını bulabileceğiniz Tepe Home bahçe mobilyaları ve aksesuarları her zevke hitap eden seçenekleri ile konfor ve estetiği bir arada sunar.

4- Konfordan ödün vermeyin

Yaz aylarında günlük hayatın koşuşturmasına ara vermek ve dinlenmek için tercih ettiğimiz yazlık evler, stresten arınacağınız huzurlu bir atmosfer sunmalıdır. Dolayısıyla hem alan kullanımı ile hem de mobilya tercihleri ile konforlu alanlar tasarlamalısınız. Evinizin metrekaresinden tasarruf ederek hareket alanınızı genişletmek için minimalist mobilyalar tercih edebilirsiniz. Hafif mobilyalar seçmeniz de istediğinizde kolayca yer değişikliği yapabilmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda daha az eşya kullanarak sade ve ferah bir dekorasyon oluşturabilirsiniz. İç ve dış alanlarda kullanılan tüm mobilyaların ergonomik tasarıma sahip olması da büyük önem taşır. Yumuşak minderler ile rahat oturma grupları da evinizde konforlu bir atmosfer yaratırken aynı zamanda sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz zamanları da keyifli hale getiri

HABER: SELÇUK BULUT