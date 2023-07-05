Ankara

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberinde, bugün ilki yapılan test uçuşlarının 4 gün süreceği belirtildi.

Test uçuşunu izleyenler arasında bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, tam bir seferberlik halinde olduklarını ve yeni havalimanını 20 Temmuz'da açılışa hazır hale getireceklerini söyledi.

Arıklı, havalimanının açılışının çeşitli nedenlerle oldukça geciktiğini belirterek, uzun zamandır bekledikleri sürecin artık sonuna geldiklerini kaydetti.

Ercan Havalimanı'nın Türkiye'nin 4. büyük havalimanı olan Dalaman'dan daha büyük bir havalimanı olduğunu dile getiren Arıklı, "10 milyon yolcu kapasiteli, şu ana kadar takriben 400 milyon avro civarında bir yatırım yapıldı." dedi.

Yeni havalimanının açılışının 20 Temmuz'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını ifade eden Arıklı, "20 Temmuz'da Allah nasip ederse bu muhteşem yatırımı Kıbrıs Türk halkına ve KKTC'ye kazandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız." şeklinde konuştu.

T&T Teknik Koordinatörü Naci Işık da test uçuşu için Devlet Hava Meydanlarının Flight Check uçağının dün ülkeye geldiğini ve gerekli yer testlerinin yapıldığını söyledi.

Işık, bugün de test uçuşu gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yeni pistin 3 bin metre, mevcut pistin ise 2 bin 755 metre olduğu bilgisini paylaşan Işık, yeni havalimanı trafiğe açıldıktan sonra mevcut pistin de yeniden yapılacağını anlattı.

Işık, test uçuşlarının 4 gün gerek görülürse 5 gün devam edeceğini belirtti.

AA