Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Tatar, siyasi parti liderleriyle görüştükten sonra açıklama yaptı.

Parti liderleri ile çeşitli konuları ele aldıklarını belirten Tatar, "Farklı görüşler olabilir ama hedefimiz Kıbrıs Türk halkının ayrı bir halk olarak haklarını ve haklılığını korumaktır." dedi.

Tatar, cumhurbaşkanı seçildikten sonra da egemenlik, eşit statü ve iki devletli çözüm siyasetini savunarak ilan ettiklerini ve Türkiye'nin de destek verdiğini dile getirdi.

Diyalog ve iletişimden yana olduklarını ancak mevcut siyasetlerinden ödün vermeyeceklerini ifade eden Tatar, işbirliğiyle her iki halkın faydasına olabilecek bir siyaset sürdürdüklerini anlattı.

İşbirliği önerilerinin de masada olduğunu kaydeden Tatar, "Doğal kaynaklarla ilgili ortak komite kurulması, Türkiye'den gelen su projesi, güneş enerjisi, enterkonnekte sistem, düzensiz göç ve mayınların temizlenmesi" gibi önerilerini yineleyeceklerini söyledi.

Ortak bir zemin sağlanmasının Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün kabulünden geçtiğini vurgulayan Tatar, federal çözüme kapı açılmaya çalışacak adımlara karşı olduğunu belirtti.

Tatar, ayrıca Kıbrıs Türk halkının Türk Devletler Teşkilatına katılmasının da önemli bir adım olduğuna dikkati çekerek, bu yöndeki çalışmalarla uluslararası görünürlüğünün artırılmasının yeni siyasete güç verdiğini sözleri ekledi.

AA