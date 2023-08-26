Lefkoşa

Tatar yaptığı yazılı açıklamada, Limasol’da bulunan İbrahimağa Köprülü Camisi'ne gerçekleştirilen molotofkokteyli saldırısının bir kundaklama girişimi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Saldırı, demokrasi ve fikir özgürlüğü ile açıklanması mümkün olmayan, dünya üzerinde 2 milyardan fazla insanın inancına ve kutsal değerlerine yönelik yapılan düşmanca bir öfkenin tezahürüdür. Tarihi, dini ve kültürel varlıklarımıza yönelik saldırılar karşısında faillerin ivedilikle yargı karşısına çıkarılmasının gerekliliğine dikkati çekerken bu türden çağdışı saldırıların, tüm dünya insanlığına yönelik bir tehdit olduğunu ve dünya barışını dinamitlediğinin altını çizmek istiyorum. Saldırıyı kınıyorum."

Açıklamasında farklı dinler ve kültürler arası hoşgörünün dünyevi uyum ve barışın temel taşı olduğunu hatırlatan Tatar, camiye yapılan menfur saldırının aynı zamanda hoşgörü ve insanlığın ortak değerlerini koruma çabasına yönelik olduğunu vurguladı.

Başbakan Üstel de saldırıyı kınadı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de Rum kesimindeki camiye yapılan saldırıyı kınadı.

Kıbrıs adasında ezelden beri Kıbrıslı Türklere yönelik yapılan buna benzer İslam karşıtı tehditkar saldırıların, Rum tarafındaki egemen faşist zihniyetin varlığının ispatı olduğuna işaret eden Üstel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu saldırı, Güney Kıbrıs'ta yaşayan Müslüman kardeşlerimize, genelde ise tüm İslam alemine yapılmış bir saldırıdır. Yaşanan saldırıda can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir. Bu tür saldırılar sadece Müslümanları hedef almamakta, bütün insanlık için ortak tehdit oluşturmaktadır."

EVKAF Genel Müdüründen kınama

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, yaptığı yazılı açıklamada, gece saat 01.10 civarında molotofkokteyli saldırısı düzenlenen caminin Limasol'daki İbrahimağa Köprülü Camisi olduğunu belirterek saldırıyı kınadı.

Saldırı sonucu camide ciddi hasar oluştuğunu ifade eden Genel Müdür Benter, "Saldırı sırasında Müslümanların orada ibadet için bulunmaması büyük bir şans olup yaşanan feci olayda can kaybı olmaması sevindiricidir. Henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce tarihi camimize ve dini değerlerimize yapılan bu saldırı kabul edilebilir değildir. Yaşanan elim olayı şiddetle kınıyor ve Rum yetkilileri saldırganları bir an önce yakalayarak gereken cezayı vermeleri için göreve davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA