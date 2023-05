İSTANBUL – Üsküdar Belediyesi, 29 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde 9 gün boyunca kültür- sanat, tarih, bilim ve kitap dünyasının en çok takip edilen isimlerini İstanbullularla buluşturdu. Fuarın en güzel fotoğrafını çekene sürpriz hediyeler verdik. Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinden yüzlerce eserini okurların beğenisine sunan fuarda başta Cemil Meriç, Cengiz Aytmatov olmak üzere Mim Kemal Öke’den Beşir Ayvazoğlu’na, İskender Pala’dan Nabi Avcı’ya onlarca yazar ve ünlü isimlerin katıldığı 840 sempozyum ve söyleşi etkinlikleri düzenlendi.

“Üsküdar asırlardır kitapların hem çok okunduğu hem de çok yazıldığı bir şehir”

Türk tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın onur yazarı olduğu ve 120 yayınevi ve 500 yazarın katıldığı 8. Kitap Fuarının kapanış programında konuşan Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Üsküdar Kitap Fuarı, Tüyap’tan sonra İstanbul’un en çok ziyaretçi alan, en büyük kitap fuarlarından biri, Fuarımız her geçen yıl daha da çoğalarak büyüyor, halkımızın, gençlerimizin ilgisi artıyor. 9 gün boyunca kitap fuarımızı ziyaret edenlerin sayısı 250 bini geçti. Bu fevkalade önemli bir rakam.. Özellikle ağırlıklı olarak gençlerin fuarı ziyaret ediyor olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Üsküdar eski, büyük ve gelenekleri güçlü bir şehir. Güzel olan her fikir, her iş ona çok yakışıyor. Üsküdar asırlardır kitapların hem çok okunduğu hem de çok yazıldığı bir şehir. Bu yıl sekizincisini düzenlediğimiz Üsküdar kitap Fuarlarımız bu yüzden hem büyük bir enerjiyle sürüyor hem de toplamda milyonlarca kitapseverin kitap sayfalarında buluşmasına vesile oluyor. Yayıncılar, okurlar, yazarlar, kitap dünyasının emekçileri için bu fuar yeni dayanışma biçimleri üretmek için isabetli bir adres haline geldi.” dedi.

HABER: EMİR YÜCEL