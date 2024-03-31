Mızrak ile 84 yaşındaki eşi Gülsevim Eskici ambulansla evinden oy kullanacağı okula götürüldü.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, kentteki hastane ve evlerinden çıkamayacak durumdaki hasta ve yaşlıları, oylarını kullanabilmeleri için sandık başına götürdü.

Bir süredir evde sağlık hizmetlerinden faydalanan Ali Mızrak sedyeyle, tekerlekli sandalye kullanan Gülsevim Mızrak de ambulansla Gazi Mustafa Kemal İlkokuluna taşındı.

Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla sandığa götürülen Mızrak çiftçi oylarını kullandı.

Ali Mızrak, oy kullanma işleminin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine oy kullanmak için yardım eden yetkililere teşekkür etti.

Oyunu kullandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Mızrak, "Allah devletimize zeval vermesin, Cumhurbaşkanımız ve sağlık bakanımıza teşekkür ederim." dedi.