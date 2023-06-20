Son yıllarda kıraç alanların tarıma kazandırılması amacıyla ekilen lavanta, hem üreticilerin ekonomisine hem de kentin turizmine katkı sağlıyor. 2015 yılında 30 dönümle başlanan lavanta ekimi 2 bin 200 dönüme ulaştı.

Lavantayı hediyelik ürün ya da lavanta yağı için üreten çiftçilerden bazıları çiçeklenme dönemini de turizm etkinliği olarak değerlendiriyor.

Bu tarlalardan birisi de kente yaklaşık 25 kilometre uzaktaki Deveçatağı köyündeki Filiz Tuna'nın 5 dönümlük lavanta tarlası.

Tuna , "mor turizm" olarak adlandırılan lavanta tarlası ziyaretlerini kapsayan agroturizm için tarlasını hazırladı.

Lavanta kokulu tarlasını çeşitli dekorlarla süsleyen Tuna, çiçeklenme dönemindeki tarlasına ziyaretçilerini bekliyor.

"İngiltere, Yunanistan ve Bulgaristan'dan da turistlerimiz geliyor"

Tuna, 2019 yılında devlet desteği ile kıraç arazisine lavanta ektiğini söyledi.

Lavanta sayesinde gelin geldiği köyü yerli ve yabancı turistlere tanıttığını ifade eden Tuna, "İnsanlar buraya geldiğinde bayılıyorlar. Fotoğraflar çektiriyorlar, video çekiyorlar." dedi.

Yaklaşık 3 hafta lavantaların ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunacağını anlatan Tuna, tarlalarını ziyaret edenlerin sayısının her geçen yıl arttığını kaydetti.

AA

Lavantaların çiçeklendiği günlerde köy nüfusunun yaklaşık beş katı, 1000'e yakın turistin köye geldiğini ifade eden Tuna, "Ben bu köye gelin geldim. Yerli ve yabancı turistlerimiz geliyor. İngiltere, Yunanistan ve Bulgaristan'dan da turistlerimiz geliyor. Yani bizim için ve köyümüz adına çok güzel. " diye konuştu.