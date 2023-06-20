HABER: AZİZ KARATAŞ

‘‘Benim Adım Çocuk” başlıklı festival KAHEV Yönetim kurulu başkanı Dr. Demet Orhan Başer, Batman vakıf il temsilcileri Dr. Kevser Gamze Danış, Dt. Arzu Demir, KAHEV Akademi Batman Eğitim Koordinatörleri Habip Yenidoğan, Yağmur Erdem, KAHEV İktisadi işletmesi personel müdürü Hamdullah Akın koordinatörlüğünde, Batman‘daki çok sayıda yerel işletme, özel okullar ve eğitim kurumlarının katılımıyla gerçekleşmiştir. Bando korteji ile başlayan çocuk festivali yaş gruplarına göre planlanan dans gösterileri, tiyatro gösterisi, illüzyon gösterisi, yüz boyama, balon şov, ebru çalışmaları, resim, görsel sanatlar ve ahşap boyama atölyeleri, palyaço ve animatörler eşliğinde yapılan dans gösterileri ile devam etmiş olup, her yaş gurubundan çocuk ve ailelerinin katılımının olduğu bu festivalde çocuklar gönüllerince eğlenmişlerdir. Eğitim kurumlarının destekleriyle açılan stantlarda satranç ve akıl oyunları oynayıp, robotik kodlama ve bilimsel deney etkinlikleri ile hayal dünyalarını ve ufuklarını genişlettiler. Çocukları şenlik alanında eğlenen anne ve babalar, Prof. Dr. Soner Yıldırım ile ‘‘Öğrenmenin Zihnimizdeki Serüveni’’ başlıklı konuşmada çocukların eğitim hayatıyla ilgili güncel bilgiler edinirken, ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ile ‘‘Sana iyi gelen bana iyi gelsin’’ söyleşisine, ünlü yazarlar Cezmi Ersöz ve Elif Yıldırım’ın ‘‘Çocuklarda Yardımlaşma ve Dayanışma Duygusu’’ konulu interaktif söyleşi ve imza gününe de katıldılar.

Türkiye genelinde binlerce çocuğa eğitim bursu sağlamakta olan, 2018 yılından buyana resmi bir vakıf olarak faaliyetlerini sürdüren Kadın Hekimler Eğitim Destek Vakfı (KAHEV ) Türkiye Genelinde 25.000 Kadın Hekim ve Diş Hekimi tarafından kurulmuştur. Türkiye genelinde çok sayıda okula kütüphane ve robotik kodlama atölyeleri, fen deneyi sınıfları, müzik atölyeleri, Özel öğrenim sınıfları, akıl ve zekâ oyunları sınıfları gibi sınıflar açarak, KAHEV ile Rengarenk Geleceğe projesi ile onlarca okula boya ve tadilat desteği veren vakfımız eğitimin her aşamasında çocuklara destek olmaktadır. Kurulduğu günden bu yana Batman‘da çok aktif olarak çalıştıklarını belirten Dr. Kevser Gamze Danış, KAHEV olarak Türkiye‘de ilk defa yapılan çocuk etkinliğinin Batman’da yapılmasından mutluluk duyduklarını, Batmanlı çocukların sosyalleşmesi adına bu tür etkinlikleri geleneksel bir hale getirerek her yıl yapmayı planladıklarını söyledi.