KIRKLARELİ AA- Pınarhisar ilçesi İslambeyli köyünde kadınlar asırlık Hıdırellez geleneklerini devam ettiriyor.

Sabaha karşı dere kenarına giden kadınlar otlar, ağaçlar üzerine düşen çiğ damlalarını tahta kaşık ya da çömçe (ahşap kepçe) yardımıyla bir kavanoza topluyor.

Daha sonra maniler ve türküler eşliğinde dans eden kadınlar evlerinin kapılarına asmak için de yapraklı dal kopararak yanlarında götürüyor.

Evlerine dönen kadınlar odun ateşinde kaynattıkları sütün soğuması sonrası süzgeçten geçirdikleri çiy damlalarını dualar eşliğinde mayaya katarak yoğurt mayalıyor.

Yoğurt bir yıl boyunca maya olarak kullanılıyor.

"Asırlık geleneği yaşatıyoruz"

Köy sakinlerinden 66 yaşındaki Aynur Mayda, AA muhabirine baharın gelişinin kutlandığı Hıdırellez'in kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Köylerinde geleneklerine sahip çıktıklarını ifade eden Mayda, maya geleneğini annesinden öğrendiğini ve asırlık bir geleneğin şifalı olduğuna inandıklarını belirtti.