MALATYA AA- Büyükşehir Belediyesince 2017'de kent merkezindeki Sanat Sokağı'nda kurulan ve koleksiyoner Baki Tamer Selçuk'un 33 yılda topladığı fotoğraf makinelerinin sergilendiği müze, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerde hasar gördü.

Müzedeki bazı makineler ve aksesuarlar depremin şiddetiyle kırıldı ya da zarar gördü.

Her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan ve içinde 1876'lı yıllarda üretilen körüklü, filmli ve ahşap makinelerin yanı sıra casus ve piyasa değeri çok yüksek makinelerden depremlerde zarar görenler, müzede görevli teknik personel tarafından tamir edilip onarılıyor.

"Kırılanları tamir ediyor, vitrinleri düzeltiyoruz"

Müze sorumlusu ve teknik personel İrfan Tunay, AA muhabirine, "asrın felaketi"nde büyük yıkımların yaşandığı Malatya'da, Büyükşehir Belediyesinin depremlerin olduğu günden bu yana yaraları sarmak için seferber olduğunu söyledi.

Tüm ülkeye "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Tunay, "Müzemiz dünyanın üçüncü, Asya ve Avrupa'nın en büyük müzesi. Asrın felaketindeki depremlerde oluşan zararları toparlamaya çalışıyoruz. Birçok envanter depremlerde sarsıldı, kırıldı. Kırılanları tamir ediyor, vitrinleri düzeltiyoruz. İnşallah yakın zamanda yaraları sarıp tekrar normal hayata dönüşü sağlarız." dedi.

Tunay, yılda 120 binden fazla kişinin ziyaret ettiği müzeye, yurt içi ve dışından da birçok kişinin geldiğini aktardı.