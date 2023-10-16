İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-12 Ekim tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yaptı.
Ekipler çalışmalar kapsamında 1164 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 31 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan göçmen kaçakçılığında kullanılan 29 araca el konuldu.Kaynak: AA