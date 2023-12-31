Bişkek

Devlet Vergi Hizmetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz-25 Aralık tarihleri arasında düzenlenen "Fiş iste-hediye kazan" teşvik ikinci kampanyası, 30 Aralık'ta canlı yayınla düzenlenen ödül çekiliş programıyla sonuçlandı.

Cep telefonu uygulaması aracılığıyla değeri 19,7 milyar som (221 milyon 348 bin 314 dolar) fişin yüklendiği kampanyaya, 425 bin tüketici katıldı.

Öte yandan, Kırgızistan'da hükümet, yolsuzlukla ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında perakende satışlarda Ödeme Kaydedici Cihazları (ÖKC) yaygınlaştırmaya çaba harcıyor.