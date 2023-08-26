BİŞKEK AA- Türkiye'deki depremlerin ardından başkent Bişkek'te mühendisler Bakıtbek Moydunov ve Mahmud Kaşgari, deprem uyarı cihazı geliştirmek amacıyla çalışmalara başladı.

Moydunov ve Kaşgari, aylar süren çalışmalar sonucu taşınabilen, istenilen her yerde kullanılabilecek deprem uyarı cihazı tasarladı.

Sabit noktaya konularak veya duvara asılarak kullanılan cihaz, sensörleriyle sarsıntıyı anında tespit ediyor ve siren vasıtasıyla sesli uyarı veriyor.

Hayat kurtarmaya katkı sağlamak istiyorlar

Evinde deprem uyarı cihazının testini yapan Moydunov, cihazı geliştirme fikrinin, Türkiye'deki depremlerin ardından arkadaşı Kaşgari'den geldiğini ve aylar süren çalışma sonucu başarılı olduklarını anlattı.

Türkiye'deki depremlerin kendilerini derinden sarstığını belirten Moydunov, geliştirdikleri cihazla hayat kurtarmaya katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Moydunov, "Emanet" adını verdikleri, 4 büyüklüğündeki sarsıntıları hissettiği andan itibaren alarm veren cihazı gece uyuyan insanları uyarmak amacıyla geliştirdiklerini dile getirdi.

Cihazın her yerde kullanılabileceğini ifade eden Moydunov, satışını yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.