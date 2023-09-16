BİŞKEK (AA) - Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesindeki Türk Akademisi ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumunun organizasyonunda, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığının desteğiyle Issık Göl Bölgesi'ndeki Çolpon-Ata şehrinde 14-16 Eylül'de düzenlenen kongre, kabul edilen "sonuç bildirgesi" ile tamamlandı.

Kongrenin her yıl yapılmasına ve monografik bilimsel çalışmalar geliştirmeye, bilimsel katalog yayınlamaya, özel sergiler düzenlemeye ve etkileşimli platformlar oluşturmaya yönelik ortak çaba göstermeye karar verildi.

Tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan halklar arasındaki tarihi, ticari, ekonomik, kültürel ve manevi bağların araştırılması amacıyla, somut ve somut olmayan kültür anıtlarının kapsamlı bir şekilde ele alınmasının gerekliliği vurgulandı.

Türk devletlerinin tarihine ilişkin araştırmaları yoğunlaştırmak, derinleştirmek ve bu alanda bilimsel işbirliğini geliştirmek maksadıyla, özel bir bilimsel platformun oluşturması önerildi ve ilgili kurumlara uluslararası bilimsel araştırmalara dayalı ansiklopedik bir "Türk Devletçiliği Tarihi Atlası" hazırlanması tavsiye edildi.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1. Türk Devletçiliği Tarihi Kongresi'nin Türk Cumhuriyetleri, Bulgaristan ve Ukrayna'dan akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Özgen, kongrede kabul edilen sonuç bildirgesinin Türk dünyasının geleceği ve birliğine katkıda bulunmasını ümit ettiklerini belirtti.