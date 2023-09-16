HABER: Almina Besra BABAR

Yeşilköy Spor Kulübü’nde verilen kahvaltıya medya sektörünün önemli isimleri, sanat camiası, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları yer aldı. Türk Sineması’nın efsane isimlerinden Yavuz Karataş, Şehnaz Dilan, Şükran Çağman gibi bir oyuncunun da hazır bulunduğu ‘TÜMKİAD Sanat ve Medya Buluşması’ 800 davetli katıldı.

Masaları teker teker dolaşarak davetlilerle tokalaşan TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu,daha sonra kürsüye çıktı. “Özgür olmayan hiçbir kuşun kanadın tadı olmaz” diyerek basının ve sanatçının Özgür olması gerektiğini dile getiren Tanrıkulu, yapılan organizasyonda çocukların geleceği için bir araya geldiklerini söyledi.

Başkan Tanrıkulu, Mustafa Kemal Atatürk’ün "Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz... Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatçı olamazsınız. Dünya tarihi için çok önemli bir toplantı içerisindeyiz. Özgür olmayan bir kuşun, kanat çırpmasının bir anlamı var. Medya, gazete ve basın özgür olmalı. Bugün burada ne bir siyaset ne de bir birilerine hizmet yok. Burada ülkemizin geleceği, güçlü bir Türkiye ve sanat ve basının özgür olması için katkı sunan bir topluluğuz. Radyocu kardeşlerim siz olmazsanız; bizim sesimiz gitmez. Siz görmezseniz, biz göremeyiz.” dedi.