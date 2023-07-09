BİŞKEK AA- Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversite Kampüsü'nde 227 salonda gerçekleştirilen sınavda 800'den fazla personel görev aldı.

Sınava öğrenci adayları kimliklerini ibraz ederek alındı.

Ülkede yüksek öğretim kurumlarına başvurma hakkı tanıyan ve her yıl mayısta yapılan Ulusal Genel Bilgi Ölçme Testinden en az 110 puan alanların üniversiteye başvurusu kabul edildi.

Bu yıl KMTÜ'de öğrenim görmek isteyen 7 bin 321 adayın giriş sınavına başvurduğu öğrenildi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Alparslan Ceylan, sınav süresince salonları tek tek gezdi ve öğrencilere başarılar diledi.

Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Manas Üniversitesinin ücretsiz olduğuna dikkati çekerek, bu yıl öğrenci kontenjanını yüzde 30 artırdıkları bilgisini paylaştı.