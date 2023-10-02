Ülkenin Narın Bölgesi'ndeki Koçkor ilçesinde düzenlenen anma etkinliklerine, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev ve Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov katıldı.

Etkinlikler, Koçkor ilçesine bağlı Semiz-Bel köyünde ülke bayrağının göndere çekilmesi ve Ormon Han Anıtı'nın törenle açılmasıyla başladı.

İlçe stadyumunda devam eden etkinlikte, Ormon Han'ın hayatı, verdiği mücadele ve han seçilmesi tiyatro oyuncuları tarafından canlandırıldı.

"Tarihi figürlerimizi anlatma zamanı geldi"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Ormon Han Anıtı önünde yaptığı konuşmada, "Geçmişi düzeltmenin ve bilinen birçok nedenden dolayı yıllar içinde pek çok şekilde çarpıtılmış tarihi figürlerimizi anlatma zamanı gelmiştir." dedi.

Kırgız halkının asırlık tarihine yeni bir yaklaşım getirmeye başladıklarını vurgulayan Caparov, ülke tarihinde önemli bir yere sahip olan Ormon Han Niyazbek Uulu'nun doğumunun 230. yılında anıtını açmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Caparov, tarihçilerin, Ormon Han'ın korkusuz hükümdarlardan biri olduğunu anlattığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ormon Niyazbek Uulu, dönemin zor koşullarında Kırgız boylarını tek bir hanlıkta birleştirme girişiminde bulundu ve tüm sorumluluğu üstlenerek han seçildi. Bu olay, yani Kırgız Hanlığı'nın kurulması, Kırgız devletinin kurulmasındaki en önemli olay olarak kabul edilmelidir. Bundan dolayı atamız Ormon Han'ın, Kırgız halkının bağımsızlık mücadelesindeki cesur eylemi takdir edilmelidir."

Tarih kaynaklarına göre, 19. yüzyılda Kırgız boylarını siyasi olarak bir araya getirerek Kırgız Hanlığı kuran Ormon Han, Rus Çarlığı, Çin ve Hokand Hanlığı üçgeninde sıkışmış halkının bağımsızlık mücadelesine girişmiş ancak başarılı olamamıştı.