İslam’ın yayılması ve Rumeli’nin ilk fethinde tarihe damgasını vuran büyük kahraman KIRCILARIN ALİ’nin hayatının anlatıldığı merakla beklenen KIRCALI EFSANESİ BELGESELİ 16 Eylül’de Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür merkezinde seyirciyle buluşmayı bekliyor.

Yapımcılığını BULTÜRK’ ün yaptığı, İçişleri bakanlığının tarafından desteklenen, yapım koordinatörü Rafet ULUTÜRK, yönetmenliğini M. Mustafa ŞAHİN’in üstlendiği belgeselde, yaşadığı şehre adını veren, unutulmuş tarihin büyük kahramanı KIRCILARIN ALİ’Yİ (KIRCAALİ) usta oyucu Hakan TEPE canlandırdı.

Belgeselde Buhara’ da başlayan yaşamından Bulgaristan’da ölümüne kadar, Türk- İslam kültürünü yayma mücadelesi, özellikle Çirmen savaşındaki kahramanlıkları anlatılırken, adeta tarihin tozlu sayfalarından canlanan KIRCILARIN ALİ yeni nesillere güven, milli şuur ve tarih bilinci aşılıyor.

Bitlis- Ahlât’ ta bir ay süren çekimlerde, doğal tarihi mekânlar film platosu olarak kullanıldı. Ahlât halkının yoğun ilgi ve yardımlarının yanı sıra, tarihimize önemli bir kaynak niteliğindeki bu belgeselde yadsınamaz destekleri olan Ahlât Belediye Başkanı av. Mümtaz ÇOBAN’ da rol aldı ve tarihteki Lala Şahin Paşa’yı canlandırdı.

Tüm ekibin büyük bir özveriyle çalıştığı, sosyal sorumluluğumuz gereği olarak hazırladığımız, unutulmuş tarihimizin torunlarına bir armağan KIRCALİ EFSANESİ belgesel projemizin GALA gösterisinde, mutluluğumuzu paylaşmak için siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten büyük sevinç duyacağız.

Bilgi: Gala’ya katılan basın mensuplarına gerekli medya materyalleri paylaşılacaktır.

Saygılarımızla,

Rafet ULUTÜRK

BULTÜRK

Genel Başkan