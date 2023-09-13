HABER: DİNÇER KARACALAR

2.Uluslararası Bozok Film Festivali; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Yozgat Valiliği himayesinde Yozgat Bozok Üniversitesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Sinema Okuryazarları Derneği paydaşlığında 25-28 Ekim 2023 tarihlerinde Yozgat'ta yapılacak.

Festival Başkanlığını Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan yaparken Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Evren Yaşar ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Emin Kilci ise festivalin Onursal üyesi olarak yer alıyor.

Festivalin fikir hakki ve yürütücüsü Sinema Okuryazarlari Dernegi, festival Başkanı ise dernek başkanı Akademisyen Batuhan Kalayci, Festival Editörü Tennur Köylüoğlu ve Festivalin Tanıtım Yönetmeni İhsan Yapar üstleniyor.

Festivalin Danışmanlığını Ünlü Türk Sinema Tarihçisi Burçak Evren yaparken bu sene Jüri Başkanlığını'da Ünlü Yönetmen Derviş Zaim üstleniyor. Jüri üyeliklerinde ise Görüntü Yönetmeni Gökhan Tiryaki, Oyuncu İpek Tuzcuoğlu, Senarist Hilal Çelenk, Şair Yazar Faysal Soysal, Müzisyen Aranjör Tarık Abdurrahman Tarıkçi ve Oyuncu Ali Burak Ceylan bulunuyor.

Festival kapsamında katılımcılar Türkiye’nin ilk Milli Parkı Yozgat Milli Çamlığı, Akdağmadeni Ormanları gibi mekanlarda ağırlanacak. Festival kapsamında bu yıl toplamda 66.000 TL para ödülü takdim edilecek. Festivaldeki yarışma kategoriler ise En İyi Ulusal Film, En İyi Uluslararası Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Belgesel Film olarak belirlendi.