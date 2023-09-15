Haber: Mert Osman Erman

Lavanta düzenlenen ziyafetlerinde Rus şarapları içtiler ve iki dışlanmış devletin kucaklaşmasını kadeh kaldırdılar.

Ve ayrılırken, hediye olarak silahlarını değiştirdiler, birbirlerinin mühimmat hatlarından model tüfekler.

Kim Jong Un ve Vladimir Putin'in Doğu Rusya'daki buluşmasının optikleri, savaş zamanında güçlenen bir ilişkiyi açıkça vurguluyor.

Henüz bitmedi, Kuzey Kore lideri eve dönmeden önce tersaneleri, uçak fabrikalarını ve diğer askeri tesisleri ziyaret etmek için birkaç gün harcayacak.

Önceden büyük bir beklenti vardı. Küresel medya, Kim'in zırhlı treniyle sınırı geçtikten sonra saatlerce beklerken ilgiyle izledi.

Kim, sınırı aşmak için zırhlı treninde saatlerce sürünerek Batı'yı neredeyse 40 saat boyunca merakta bıraktı.

Neyle tam olarak görüşecekleriyse o zaman belirsizdi

Geçen hafta Beyaz Saray'ın Kuzey'in Rusya'ya silah satabileceği yönündeki uyarıları endişe yaratmıştı.

Putin, treninin uzay üssünün raylarına geldiği anda Kim'i karşılamak için önceden bir karşılama partisi göndermişti. Kırmızı halı serili bir korkuluklu merdiven de orta havada kurulmuştu, trenin gelip Kuzey Kore liderinin çıkmasını bekliyordu.

Putin, Kim'in limuzini geldiğinde merkezin önünde bekliyordu. Orada, flaşlı kameraların önünde iki lider el sıkıştı.

Resimler hemen devlet medyası tarafından yayınlandı

Her iki lider de gösterişin gücünü biliyor, ancak Kuzey Kore'nin Yüce Lideri olarak bilinen Kim, törenden özellikle hoşlanan biri. Sheffield Üniversitesi'nde Kuzey Kore uzmanı olan Sarah Son, "Yüzyıllar boyunca etrafında inşa edilen efsanelerin nesilleri olan en üst düzey liderler" diyor.

"Kim, kendisini bir devlet lideri olarak gören yerli izleyici kitlesi tarafından 'sıradan bir dönem lideri' olarak görünmek istemez. Bu yolculuğu ve toplantıların bazı bölümlerini televizyonda ve gazetelerde göreceklerdir.

"Kim için diğer ülkelerin liderleriyle bire bir toplantılar yapmak çok önemlidir, böylece gözlerin hepsi onun üzerinde olur ve Kuzey Kore'yi gerçekten olduğundan daha önemli bir küresel oyuncu olarak gösterir.

"Tabii ki, yaptırımlar hala son derece sıkı ve Rusya'nın silaha ihtiyacı, Kuzey Kore devletinin gelir elde etme ve Kim'in büyük bir küresel gücün liderinin dikkatine değer olduğunu gösterme fırsatı sunuyor."

İlgili olarak iki liderin buluşmasından somut anlaşmaların sağlanıp sağlanmadığı konusunda gözlemciler şüpheci. Kamuya pek bir şey açıklanmadı.

"Şu ana kadar, kamusal alanda hiçbir somut gelişme olmadığı görünüyor," diyor Seul'deki Kookmin Üniversitesi'nde Kuzey Kore askeri araştırmacısı olan Fyodor Tertitskiy.

"Görüldüğü gibi iki katlı bir etkinlik gözlemledik - öncelikle yabancı izleyiciler için tasarlanmış büyük bir gösteri ve kapalı kapılar ardında gizli anlaşmalar, ne anlama geldiği belirsiz olanın. "Batı'nın endişelendiği silah anlaşmasının ayrıntısı açıklanmadı.

Ve Kuzey Kore için belirli kazançlardan da bahsedilmedi - gıda yardımı, ekonomik yardım veya askeri ve teknoloji paylaşımı konusunda, analistlerin söyleyeceği şeyler, Kim'in isteyeceği şeyler.

Bunun yerine, tek bilinen ilerlemenin Putin'in Kim'in uzay ve uydu hedeflerine yardımcı olabileceğini ima etmesi gibi görünüyor.

Bu, analistlere göre seçilen mekanın tercih edildiği yerdir. Her iki lider de uzay üssüne gitmek için uzun mesafeler kat ettiler, bu da analistlere göre Putin için önemli bir görsellik sağladı.

Öncelikle, uzay yardımı teklif etmek, Rusya'nın Kuzey Kore'ye verebileceği kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu şeklinde savunulabilir.

Pyongyang bu yıl iki kez bir casus uydusunu uzaya taşımada başarısız oldu. teknolojileri hala Rusya'nın onlarca yıl gerisinde.

Ve Moskova için, Kuzey'in düşmanlarını izleyebilmesi için bir uyduyu uzaya yerleştirmeye yardım etmek, Kremlin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından yasaklanmış bir nükleer ve füze programına yardım etmesinden çok farklıdır.

Ancak sorun, Kuzey'in neyle ne söz verildiğini bilmediğimizdir

Pyongyang, teoride Amerika'ya ulaşabilecek nükleer başlıklı kıtalararası balistik füzelerine sahip. Şu anda bunu yapamıyorlar, çünkü Kuzey, roketler uzayda uçarken onları nasıl koruyacaklarını çalıştırmanın bir kısmını çözemedi.

Ancak Rusya ve ABD, füzelerini nasıl koruyacaklarını biliyorlar - aynı teknolojiyi uydularını korumak için kullandıkları teknolojidir. Moskova, Pyongyang ile bu teknolojiyi paylaştıysa, ABD potansiyel olarak vurabilecek bir mesafede olabilir.

Bu nedenle, bu haftaki buluşmanın uzay üssünde, "Putin'in BM Güvenlik Konseyi Kararlarına burun kıvırdığına eşdeğer olduğunu söylemek" diye tanımlayan Ewha Üniversitesi'nden profesör Leif-Eric Easley'ye göre.

"Birleşmiş Milletler üye devletlerinin tümünün Pyongyang'a yaptırımları uygulama çabalarını iki katına çıkarmaları gerektiği konusunda tüm diğer BM üye devletlerine bir uyanma çağrısı olmalıdır," dedi.

Ancak Rusya'nın uzay mücevherlerini paylaşıp paylaşmayacağı veya Kuzey'in silahlarını yalnızca yedek bir tedarik olarak gördüğünden emin olmak için büyük şüphe var.

"Uydu teknolojisi ile ilgili bile, Putin'in açıklamaları dikkatliydi, yardım sağlama taahhüdü değil, bunun düşünülebileceğine dair güçlü bir ima olarak," diyor Tertitskiy.

Ayrıca, her iki taraf arasındaki neredeyse hiç para akışının olmadığına da dikkat çekiyor - silahlar etrafındaki retoriklere rağmen Güney Kore tahminlerine göre ticaret neredeyse sıfır seviyede devam ediyor. Kuzey Kore'nin ticaret gelirinin %95'ten fazlası için hala Çin'e bağımlı.

"Bu zirvenin 2019'daki son derece verimsiz toplantıdan daha fazla somut sonuç verip vermediği konusunda bize belirsizlik bırakıyor," diyor, iki liderin son kez buluştuğu son kez atıf yaparak.

Bu buluşmadan dört yıl geçti ve analistlere göre bu nadir seyahatin küçümsenmemesi gerekiyor. Bu, onun son dört yılda yurt dışına yaptığı ilk seyahatti, aynı zamanda kapanan devletinin pandemiden sonraki dünyaya yeniden açılmaya başladığı bir döneme denk geliyor.

Putin, onun cömertçe karşılanmasını sağladı, gözlemciler diyor.

Toplantı sadece Vladivostok'ta düzenlenebilirdi, Putin'in önceki Çin ve Güney Kore liderlerinin katıldığı Asya'ya yönelik platformu olan Doğu Ekonomik Forum'un kenarında.

Bunun yerine, Kim'e merkezi sahne vermek için farklı bir mekanı tercih etti - kırmızı halıyı, ziyafeti, pirinç yürüyüş orkestrasını çıkardı - ve sonra da onu orada karşılamak için yolculuk yaptı.

"Bu, Kim için saygı işaretidir. Bu, Kim'in değer gördüğünü hissetmesini sağlamak için bir jest olarak görülebilir," diyor Tertitskiy.

Ancak aynı şekilde, Batı'ya gönderilen mesajın da olduğunu söylüyorlar - ayrıntılar azken bile ilişkilerinin algısını yükseltmek. Ancak bu ilişkide, her iki tarafın ne yaptığına odaklanmak çok önemlidir, diyor.

"Hem Kim hem de Putin aldatmayı biliyor. Tekrar söylemek gerekirse, somut eylemlerine sözlerinden daha fazla odaklanılmalıdır."