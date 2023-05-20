YENİ FAKÜLTELER VE ALÂEDDİN YAVAŞCA DEVLET KONSERVATUVARI

Memleketim Kilis adına muhteşem bir haber paylaşıyorum bugün sizlere. Güzel gelişmeler paylaşılmalı...

Kilis 7 Aralık Üniversitesi günden güne fakülte sayısını arttırıyor. Böylelikle istediği meslekte okumak isteyen gençlerimize de yeni alternatifler sunuluyor.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin kıymetli Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun Beyefendi sosyal medya hesaplarında müjdeli haberi dün paylaştılar. Sanat ve sanatçıların her daim yanında olan rektörümüz Kilisli duayenimiz Alâeddin Yavaşca Beyefendi’nin isminin verildiği Devlet Konservatuvarı’nın açılacağını açıkladılar. Çok sevindirici bir olay gerçekten Kilis adına, ülkemiz gençleri adına... Benim büyük oğlum da Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu ve şu an Muğla’da Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrasında Viyola Sanatçısı. Bir anne olarak cok gururluyum. Bu konu onun için beni daha çok heyecanlandırdı. Ayrıca çok mutlu oldum. Memleketim Kilis’te Devlet Konservatuvarı açılmasından dolayı daha da gurur duydum. Alâeddin Yavaşca üstadımızın ruhu şad olsun, mekânı cennet olsun. Daha nice nice sanatçılarımız yetişecek memleketim Kilis’in Üniversitesinde inşallah...

Sadece Konservatuvar değil Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi de açılıyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi kampüsünde. Sanatın her dalında eğitim verilecek ne kadar güzel bir gelişme. Daha bitmedi Elektrik ve Elektronik, İnşaat Mühendisliği Fakülteleri de Kilis’e, ülkemize ve akademi dünyasına hayırlı olsun. Onlarda açılıyor 7 Aralık Üniversitesi’nde...Ülkemizde mühendislerimize o kadar çok ihtiyacımız var ki. Küçük oğlum da Memleketim Kilis’te Elektrik Bakım Mühendisi. Onunla da çok gurur duyuyorum maşallah. Kar kış demeden ve özellikle afet bölgelerinde görev alıyor mühendislerimiz. İnanın Kilis adına o kadar mutlu oldum ki. Ve bir de İletişim Fakültesi açılıyor ayrıca “Aziz Kilis”’ime... İletişimin olmadığı her yerde hayat biter. Umutları gerçekleşecek gençlerimizin inşallah.

Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Değerli Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun Beyefendi nezdinde memleketim Kilis adına maddi, manevi destek olan devletimize, milletimize, iş adamlarına, değerli bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Nice nice fakültelere inşallah.

Saygılarımla...

A.FİLİZ GÖKDEMİR ÖZARSLAN

18.05.2023

ADANA