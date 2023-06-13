11.06.2023 ve bir çınarımızı daha kaybettik maalesef. Suna Kan Hanımefendi ülkemiz Türkiye'nin; sanat ve müzik adına en büyük değeridir. 87 yaşında aramızdan ayrılan sanatçımız 1936 yılında, Adana’da dünyaya gelmiştir. Suna Kan’ın babası Nuri Kan' da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Viyola sanatçısıydı. Henüz 5 yaşındayken babasından keman öğrenmeye başlayan Suna Kan daha sonra aile dostları Hulusi Karsel’den de keman dersleri almıştı.

Suna Kan'a sadece kemancı demek yetmez! O çok değerli, dünyaca ünlü bir Türk keman virtüözüydü...."Harika Çocuk" olarak yeteneği küçük yaşta tespit edilen sanatçı, Türkiye'nin en iyi keman virtüözlerinden birisi olarak tanındı; uzun seneler Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda solist ve başkemancı olarak görev yaptı. 1971'den bu yana "devlet sanatçısı" unvanını taşımıştır.

İlk resitalini 18 Nisan 1946'da Ankara Devlet Konservatuvarı’nın konser salonunda veren sanatçımız Mozart'ın 5. Keman Konçertosunu seslendirdiği bu resitalin ardından “Harika Çocuk” olarak anılmaya başlandı. 1948’de isme özel olarak çıkarılan “İdil Biret ve Suna Kan’ın yabancı memleketlere müzik tahsiline gönderilmesine dair kanun” (Harika Çocuk Yasası) ile yurt dışında öğrenim görmek için devlet bursu almıştı.

Değerli Suna Kan Hanımefendi ve değerli piyanist, devlet sanatçısı İdil Biret Hanımefendi için çıkarılan bu özel yasa "Harika Çocuk yasası" olarak bilinir.

Paris Konservatuvarı’na gönderilen Suna Kan 1952’de konservatuvarı birincilikle bitirdi. Dünyanın çeşitli yerlerinde verdiği konserlerle birçok ödül kazanan sanatçı 1957’de yurda döndü ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solist sanatçılığına atandı. Uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda solist ve başkemancı olarak görev yapan sanatçımız 1971'den bu yana “Devlet Sanatçısı” unvanını taşıyordu.

Mayıs 2017'de sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süre konser vermediğini söyleyen sanatçımız "Kemanın kutusunu şimdilik, bu dünyadan gidinceye kadar kapattım" açıklamasıyla sevenlerini üzmüştü...

Suna Kan’ın hayatını kaybettiği haberini bir başka devlet sanatçısı, dünyaca ünlü piyanistimiz ve aynı zamanda Suna Kan’ın en yakın arkadaşlarından biri olan Gülsin Onay Hanımefendi duyurdu.

Ruhu şad olsun, nurlarda uyusun sanatçımız. Allah rahmet eylesin. Müzik ve sanat adına Türkiye'mize, dünyaya vermiş olduğu katkılar adına müteşekkiriz. Dilerim nice nice "Harika Çocuklar" yetişir Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde. Saygılarımla.