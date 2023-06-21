İSTANBUL- Sezon boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Galeri, aynı zamanda sanatçıları ve eserlerini gelecek kuşaklara aktarmak üzere kapsamlı sergi katalogları hazırlayarak sanat tarihi açısından da önemli kaynaklar oluşturuyor. Kaçıranlar için, sezonun tüm sergilerinin katalogları Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından satışa sunuluyor.

Sanat hayatı boyunca ürettiği tuval resimlerin yanı sıra cam, mozaik, vitray, seramik, ahşap, beton ve alüminyum gibi materyallerle sayısız mimari uygulamayı hayata geçiren Mustafa Pilevneli’nin “Mavilerde 60 Yıl” Sergisi için Ömer Faruk Şerifoğlu ve Sunay Akın’ın metinleriyle hazırlanan kitap, okurları usta sanatçının görkemli dünyasına yolculuğa çıkarıyor.

2008 yılında hayatını kaybeden heykeltıraş Saim Bugay’ın “Heykelin Sözü” başlıklı Sergisi’nin kataloğu Emre Zeytinoğlu tarafından kaleme alındı. Katalog, çok yönlü sanatçı Bugay’ın yeni bir dil yaratma arzusu, kullandığı malzemeler ve yöntemlerinin çeşitliliğine tanıklık etme imkânı sunuyor.

1988 yılında aramızdan ayrılan ressam Zeki Faik İzer’in “Paris, İstanbul, Nice” başlıklı sergisi, İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde 9 Temmuz’a kadar sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Sergi, 12 Temmuz itibarıyla Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin 3. Katında yer alan Ankara Sanat Galerisi’nde izlenebilecek.

HABER: MERVE ELÇİ