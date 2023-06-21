İSTANBUL- HAN Spaces ve ArtPick işbirliği ile gerçekleşen sergi dizilerinin 7.si olan “Mesai Saati” sergisi sanat severlerle buluşuyor. HAN Spaces Levent’te çalışanların seçkilerinden oluşan sergi, çalışanları ofisin edilgen ziyaretçileri olmaktan çıkarıp, çalıştıkları mekanlara şekil veren etken bireyler haline getiriyor.

“Mesai Saati” artık pandemi ile de değişen çalışma saatlerini HAN’da geçiren tüm bireylerin takip ettikleri, ilham aldıkları sanatçıların yapıtları ve bu bireyler arasındaki diyaloğu yansıtma fikrinden yola çıkan bir seçkiden oluşuyor.

HAN Spaces CEO’su Gizem Burteçin de konuyla ilgili; “ Yüzyıllar öncesinden gelen iş hanı kültürümüzü tasarım ve teknolojiyle buluşturan HAN Spaces, sanatı çalışma alanlarına taşımaya devam ediyor. Sanatın çalışma alanlarında bir dekorasyon unsuru olmaktan çıkıp çalışanlara ve ziyaretçilere ilham vermesi düşüncesiyle HAN Spaces ev sahipliğinde birçok sergi gerçekleştirdik. ArtPick ile birlikte HAN kullanıcılarının özel seçkileri birlikte “Mesai Saati” sergisi hazırlandı. Birbirinden farklı işlere ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz.”dedi.

HABER: GİZEM ÇAKAL