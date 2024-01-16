Haber: Mert Osman Erman

Paul Mackenzie, Nisan ayında yüzlerce cesedin bulunmasının ardından gözaltına alındı, bazıları açlıktan ölmüş olarak belirlenen bu cesetler arasında.

Kenya savcıları, kendisi ve 94 diğer kişinin Çarşamba günü Malindi'deki bir mahkemede yargılanacağını söylüyor.

Kendini ilan eden papaz, ölümlerden sorumlu olmadığını iddia etti.

429 kişinin cesedi, çoğunluğu açlıktan belirtiler gösteren ancak bazıları - aralarında çocuklar da bulunanlar - saldırıya uğramış olabilecekleri Shakahola'daki, Malindi'nin batısında yaklaşık iki saatlik bir sürüş mesafesindeki uzak bir ormanın mezar yerlerinden çıkarıldı.

Mackenzie'nin, Good News International Church üyelerini oraya taşınmaya ve dünyanın sonuna hazırlanmaya teşvik ettiği iddia ediliyor.

Bir tanık, insanlara geçen yıl ocak ayında "cennete ulaşabilmek için" oruç tutmaya başlamaları talimatının verildiğini BBC'ye söyledi.

Ancak Mackenzie, kilisesini 2019'da kapattığını ve bu nedenle ölümlerin kendisiyle ilgili olamayacağını söyledi. Soruşturmacılar, soruşturmalarını sürdürürken keşif süresini birkaç kez uzatmaları istenmişti.

Şimdi yeterli delil toplandığını belirterek onu ve diğerleri hakkında cinayet, saldırı ve "terör eyleminin kolaylaştırılması" gibi suçlamalara karşı dava açacaklarını söylediler.

Ayrıca, bir çocuğa "işkence uygulama" suçlamasıyla karşı karşıya kalıyorlar, kamu davası direktörünün açıklamasına göre.

Suçlamalar, mahkemenin savcılara bunları kamuya açıklama veya şüphelilerin serbest bırakılma ihtimaliyle yüzleşme olasılığını bir hafta içinde verdiği bir süre içinde listelendi.

95 şüpheliden 64'ü Shakahola'da bulundu ve başlangıçta mağdurlar olarak kabul edilip bir kurtarma merkezine taşındı.

Ancak araştırmacılar daha sonra bu kişilerin birçoğunun çocuklarının ormanda öldüğünü buldular.

Bazıları yanlış isimler ve kimlikler vermiş ve çocuklarının durumunu açıklayamamıştı.

Mackenzie, geçen Kasım ayında vaazlarıyla ilişkilendirilen bir film stüdyosunu yasadışı olarak işletmek ve geçerli bir film çekme lisansı olmadan filmler dağıtmaktan suçlu bulunmuştu.