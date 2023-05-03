İstanbul

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Maltepe'de "İstanbul Dönüşecek Türkiye Güçlenecek" ana temasıyla düzenlenen toplantıda muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri ve site yöneticileriyle bir araya geldi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, İstanbul'da "1,5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm" ile "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyalarına değinerek, bu dönüşümün dünya tarihinin en büyük şehircilik hamlesi olduğunu dile getirdi.

"Yarısı Bizden" kampanyasına başvuru sayısını aktaran Kurum, "Bugün itibarıyla 467 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Şimdiden 1 milyon 900 bin vatandaşımızın hayatı değişiyor. Size söz, bu aziz şehirde 5 yıl içerisinde hiçbir riskli yapı kalmayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. İstanbullu hiçbir kardeşim riskli yapıda oturmayacak. Hiçbir gencimiz, güvensizlik hissetmeyecek. Hiçbir annemiz, babamız yastığa başını tedirgin bir şekilde koymayacak." diye konuştu.

Milletvekili adayı olduğu günden bu yana geçen 25 günlük süreçte 39 ilçede 100'ü aşkın projeyi gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurum, aynı sürede on binlerce vatandaşın mülkiyet problemini çözdüklerini anlattı.

Maltepe'de yapılan projeler

Maltepe'de, Emlak Konut ile Atışokulu ve Gülsuyu'nda bulunan Esenkent İETT bloklarının temellerini attıklarına değinen Kurum, şöyle devam etti:

"38 bin metrekarelik alanı kapsayan bu projemizle Maltepe'mize 16 blokta 431 konut ve 19 dükkan kazandırıyoruz. İnşallah 2024 yılında Maltepeli kardeşlerimize teslim ediyoruz. İkincisi, Atışokulu'nda iki etapta toplam 1327 konut, 8 dükkan ve camimizi yıl bitmeden vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Üçüncüsü, yine Atışokulu Mahalle'mizde, 5 etapta tam 2 bin 700 yeni yuvamızın çalışmalarına başlıyoruz. Dördüncü olarak, Marmara Üniversitemiz için 2.2 milyar liralık yatırım değeriyle üniversitemizin binaları ve 451 milyon liralık yatırım değeri olan 3 bin 500 kişilik öğrenci yurdumuzun yapımına süratle devam ediyoruz. Fındıklı Mahalle'mizde muhtarımız okul istemişti. Hemen hızlı bir şekilde orada hazine arsasında ilkokul, ortaokul ve lise binaları ile mühendislik ve teknoloji fakültelerinin yapımını tamamladık. İstanbul'a, Türkiye'ye örnek olacak bir proje oldu. İnşallah bu yıl içerisinde projemizi tamamlayacağız ve gençlerimizin istifadesine sunacağız."

Başıbüyük'te 2 etapta toplam 605 konut üretip hem sağlıksız yapıları temizlediklerini hem de vatandaşların mülkiyet problemlerini çözdüklerini söyleyen Kurum, bu mahallede 320 dönümlük alanda İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm çalışmalarından birini daha başlattıklarını bildirdi.

Kurum, Zümrütevler'de 1590 bağımsız birimden oluşan Kaleyurt, Öz-iş, Zümrütevler, Palmiye ile Yeşil Belde sitelerini Yarısı Bizden Kampanyası'na dahil edip kentsel dönüşümü başlattıklarını anlatarak, "Maltepe'mizin yeşil alana ihtiyacı var. Büyükbakkalköy Mahalle'mize 65 bin metrekare büyüklüğe sahip tüm donatılarıyla, yemyeşil bir millet bahçesi kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, 3 hafta önce Fındıklı Mahallesi'nde muhtarının talebi üzerine, İller Bankası ile 10 bin metrekarelik parkı tamamlayarak vatandaşların hizmetine hazır hale getirdiklerini söyledi.

Sevdalısı oldukları millete borçlarını ödemek için durmadan çalıştıklarını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Bizi arayanlar Kartal'da çöken binanın enkaz alanında bulur. Bizi arayan Adıyaman'ın yollarında, Gaziantep'in yollarında bulur. Bizi arayan Maraş'ın, Hatay'ın yollarında bulur. İstanbul'un sokaklarında bulur. Bizi arayan İzmir'de, Bayraklı'da bulur. Bizi arayan Antalya'da, Muğla'daki yangın bölgelerinde vatandaşlarına evlerini teslim ederken bulur. Karadeniz'de sel bölgelerinde bulur. 81 ilin tamamına 500'ü aşkın ziyarette bulundum. Bizi ararsanız baretlerini takmış, çizmelerini giymiş, milletimizin yuvalarının inşa edildiği alanlarda bulursunuz. Maltepe'de müjdeler verirken burada sizlerin yanınızda bulursunuz. Bizi arayanlar, 'Başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz.' diyen liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bulurlar."

"Her şeyi gördük ama hizmet göremedik"

Kurum, bir tarafta "dev projeleriyle yükselen bir Türkiye" diyen Cumhur İttifakı'nın olduğunu, diğer tarafta ise Türkiye'ye dair tek bir projesi olmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğunu savundu.

Bir tarafta milleti için inşa ve ihya edenlerin, diğer tarafta Türkiye'yi 100 yıl geriye götürmek isteyenlerin olduğunu belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Bu CHP, bundan tam 4 yıl önceki seçimlerde ne diyordu, 'Mart'ın sonu bahar olacak.' Ne hikmetse biz o baharı ne İstanbul'da, ne Ankara'da, ne de İzmir'de göremedik. Tam 4 yıl oldu. Bu şehirler, bu millet baharı bir türlü göremedi. Ama ne gördük biliyor musunuz kardeşlerim, yalancı baharı gördük. Yolda kalan otobüsler gördük. Kardan kapanan yollar gördük. Bir türlü bitmek bilmeyen metro hatlarını gördük. Her şeyi gördük ama hizmet göremedik. Eser, hizmet göremedik. Şimdi kalkmışlar 'Yine Baharlar Gelecek' diyorlar. Sizin vadettiğiniz yalancı bahardan bu millete ne hayır geldi ki şimdi de sizden yeni baharlar bekleyelim, hizmet bekleyelim, hayır bekleyelim."

AA