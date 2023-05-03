Van

Türkiye'de tespit edilen kuş türlerinden 240'ının kayıt altına alındığı Van Gölü havzasındaki sazlık alanlar, son günlerdeki yangınlar nedeniyle zarar gördü.

Muradiye, Saray, Gürpınar, Tuşba, Erciş ve Edremit ilçelerinde 10 ayrı noktadaki sazlıklarda çıkan yangınlar, çok sayıda kanatlı ve sürüngenin yuvalarına ve kuluçka alanlarına da zarar verdi.

"Yuvasını bulamayan kuşlar strese giriyor"

Havzada kuş türleri ve sulak alanlar üzerine araştırma yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Durmuş, AA muhabirine, sulak alanların kuşların göç rotası üzerinde olması nedeniyle önemli olduğunu söyledi.

Son zamanlarda sazlıklarda ciddi yangınların olduğunu anlatan Durmuş, şunları kaydetti:

"Sazlıklarda yoğun üreme alanları var. Kuşlar üç yerde yuva yapıyor, sazlığın dibinde, üzerinde ve yukarı kısımlarında. Mayıs ve haziran oldukça yoğun bir üreme dönemi. Ciddi bir yuvalama var. Dolayısıyla bu dönemde oluşan yangınlar türlerin yumurta ve yavrularına zarar veriyor. Göç demindeki kuşlar yeni gelmeye başladı. Eskiden kalan yuvalar da yangınlarda yok oluyor. Bundan dolayı kuş, eski yuvasını bulamadığı zaman strese giriyor ve farklı bir alana yöneliyor."

Son zamanlarda kuraklık nedeniyle suların çekilmesi sonucu daha ulaşılabilir hale gelen sazlıklarda insan faaliyetlerinin artmaya başladığına dikkati çeken Durmuş, hem kaçak saz kesiminin hem de yangınların olduğunu dile getirdi.

"Sulak alanlar kuruduğu için sazlıklar ortada kaldı"

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan da sulak alanların tabiatın üreme yerleri olduğunu belirtti.

Sazlık alanların ekolojik dengenin varlığı ve üremenin devamı için vazgeçilmez alanlar olduğunu ifade eden Aslan, "Sazlıklar iklimin değişmesi ve küresel ısınmanın sonucu olarak su kaybı yaşadı ve ulaşabilir alanlar haline geldi. Sulak alanlar kuruduğu için sazlık alanlar ortada kaldı. Bu alanlar böceklerin ve kuşların üreme yerleri. Tam da bahar sezonunda bu yangınların çıkması bir çok kuş türünün yuvalarının yıkılmasına ve üremelerine engel oldu. Yaban hayvanları, bir yerde güven yoksa oraya bir daha gelmezler." diye konuştu.

Vatandaşlara yangınlar konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulunan Aslan, "Kuşların ve diğer hayvanların yangınların çıktığı sazlıklara yeniden gelmeleri zor olur. Yangınların sebebi alan kazanmak, hayvanları otlatmak ve güvenli alanlar oluşturmak. Sular azalmasa yangınlar bu kadar zarar vermeyecekti. Bir haftada havzada 10 sulak alanda sazlık yangınları çıktı. Yanan yerlerde tekrar ekolojik dengenin yeşermesi için bu alanların tarıma, kullanıma açılmaması için tedbir almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AA