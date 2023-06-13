Yönetmenliğini Emre Kabakuşak ile İnci Balabanoğlu'nun üstlendiği dizi, Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlandı.

Senaryosunu Gülbike Sonay Üte ve Tuna Kıygı'nın birlikte kaleme aldığı "Kendi Düşen Ağlamaz", babasının yeniden evlenmesine engel olmak için ani bir kararla onun onaylamayacağı bir genç ile nikah masasına oturmaya karar veren Alize'nin hikayesini ekrana taşıyacak.

"Benim Güzel Ailem", 21 Haziran'da TRT 1'de başlayacak

Dayanışma ve bağlılıkla dolu geniş bir aile hikayesini ele alan "Benim Güzel Ailem" dizisi, 21 Haziran akşamı saat 20.00'de TRT 1'de seyircilerle buluşacak.

Yönetmen koltuğuna Sadullah Celen'in oturduğu, senaryosunu ise Baykut Badem'in kaleme aldığı dizide, Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Seray Gözler, Melis Babadağ, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Meltem Pamirtan, Serra Pirinç, Münire Apaydın, Ebrar Karabakan, Emre Akkuş, Toprak Can Adıgüzel, Tolga Ortancıl, Mina Sinenden, Ahmet Hakan Ünal ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu rol alıyor.

Dizi, hikayesinde üç farklı kuşağı bir araya getirerek, geçmişin değerlerini ve yeninin değişen taleplerini bir araya getiriyor.