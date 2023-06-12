ADANA AA- Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki en önemli projelerinden biri olan Bağdat Demiryolu kapsamında 1907-1912 yılları arasında Alman Philipp Holzman firması tarafından inşa edilen 99 metre yüksekliğindeki ve 172 metre uzunluğundaki köprü, 4 ana ayak üzerinde yer alıyor.

Toros Dağları'nın arasından trenlerin geçişini sağlayan "mühendislik harikası" olarak nitelendirilen köprü, yaklaşık 15 yılda tamamlandı.

Taştan çelik örme tekniğiyle yapılan köprünün sahip olduğu ihtişamlı görüntüsü, "James Bond" serisinin "Skyfall" filmine zenginlik kattı. Filmin bazı aksiyon sahneleri de köprüde çekildi.

Mimari yapısıyla kent turizmine katkı sağlayan köprü, yakınlarındaki Kapıkaya Kanyonu ve Belemedik Tabiat Parkı ile de ziyaretçilerin tercih sebebi olarak öne çıkıyor.

Köprünün görüldüğü alan, fotoğraf sanatçıları ve doğaseverlerin uğrak noktalardan birisi konumunda bulunuyor.