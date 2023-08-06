İSTANBUL- Müzik dünyasının yıldızı Kenan Doğulu, 5 Ağustos Cumartesi gecesi Turkcell Vadi’de sevenleriyle buluştu. Benzersiz enerjisi, unutulmaz şarkıları ve gecenin enerjisini doruğa çıkaran performansıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Keyifli akşamı “Bumaya” parçasıyla başlatan sanatçı, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarından oluşan geniş repertuarıyla eğlenceli bir geceye imza attı. Sevenlerinin isteği üzerine bis yapan Doğulu, “Olmaz” ve “Aşk İle Yap” ile konserini sonlandırdı.

Sahne performansının yanı sıra kıyafetleriyle de dikkatleri üzerine çeken Doğulu, Turkcell Vadi’de Nisse tasarımı parçalar tercih etti.

HABER: MERVE ELÇİ