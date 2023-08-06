BALIKESİR- Festivalde bu yılın merakla beklenen, dünya festivallerinde dikkatleri üzerine çeken yerli ve yabancı yapımları izleyiciyle buluşacak, film gösterimleri sonrası söyleşiler ve güncel meselelere ilişkin panellerle sinema dolu günler yaşanacak. Genç Sinema programı kapsamında Türkiye’nin farklı üniversitelerinden öğrenciler sinema profesyonelleri ile buluşup, festivalde çalışma deneyimi kazanırken çocuklar içinse 17 Eylül Pazar günü tüm güne yayılan etkinliklerle dolu bir Çocuk Günü düzenlenecek.

HABER: MERVE ELÇİ