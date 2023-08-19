Haber: Mert Osman Erman

KIEV- Patron, mayın tarama köpeği, bunlardan biridir. Ukrayna'nın devlet acil servisi için çalışıyor - ancak mayın temizleme yetenekleri ve görünüşte büyüleyici karizması aynı zamanda çevrimiçi yüz binlerce takipçi kazandırmıştır.

O ve bazı diğer hayvanlar - bazıları gerçek, bazıları çizgi film - duygusal destek sunuyor ve sosyal medya hesaplarında pratik öneriler yayınlıyorlar.

Bu, savaş nedeniyle oluşan zor duygularla nasıl başa çıkılacağından patlayıcı bir cihaz görüldüğünde ne yapılacağına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Patron, çalışmaları sırasında Kyiv'i ziyaret eden birçok yetkili ve ünlüyle tanıştı, bunlar arasında Yüzüklerin Efendisi yıldızı Orlando Bloom, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau yer alıyor.

Ukrayna posta servisi, köpek kahramanın resmedildiği pullar basmıştır ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky tarafından "özverili hizmet" için bir madalya ile ödüllendirilmiştir.

Patron'un sahibi ve bakıcısı olan Mykhaylo Ilyev, yabancı yetkililerle yaptığı görüşmelerin, Ukrayna'nın acil durum hizmetlerinin hayati mayın temizleme ekipmanına bağışlarını sağlamalarına yardımcı olduğunu söylüyor.

Jack Russell teriyeri, savaşın etkilenen insanlar için fon toplamada ve özellikle mayın temizlerken yaralanan meslektaşları için fon toplamada yer aldı. Hayvanlar için de hayır kurumlarına katıldı.

"Küçük arkadaşlarımız, terk edildikten veya yaralandıktan sonra zor bir dönemden geçiyorlar. Onların da yaşamak istediklerini ve yardıma ihtiyaçları olduğunu biliyoruz," diyor Bay Ilyev BBC'ye.

Patron'un Instagram hesabı, sadece karizmatik köpeğin resimlerini değil, aynı zamanda savaşın korkunç etkileriyle yüzleşen Ukraynalılara umut, ilham ve tavsiyeler sunuyor.

"Beklenti önemlidir. Umarız ki bu yakında sona erer. Umarız ki zafer yakındır. Umarız ki artık kimse öldürülmez. Bazen umut sahip olduğumuz tek şeydir," diye yazan bir gönderi bulunuyor.

"Umut kaybetme, sana yalvarıyorum. Şimdi, sana umut dolu bir yalama yapayım!"

Patron, aynı zamanda çocukları patlamamış mühimmatın tehditlerine karşı bilgilendiren bir çizgi film dizisinde de yer alıyor.

Ünlü statüsüne rağmen, Patron hala mayın tarama işini yapmaya devam ediyor, diyor Bay Ilyev.

Stepan adlı kedi, Rus mermileri tarafından ciddi şekilde zarar gören Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Kharkiv'in bir bölgesi olan Saltivka'dan geliyor.

Savaştan önce Stepan, internetteki son derece sevimli bir kedi idi. Ancak Rusya'nın tam ölçekli istilatıyla birlikte, Instagram hesabı sadece resimler sunmakla kalmayıp savaşla ilgili yorumlar yapmaya başladı.

Hesap şimdi Ukraynaca'ya da geçti, daha önce doğu ve güney bölgelerinde yaygın olarak konuşulan Rusça'yı kullanmasına rağmen. Birçok Ukraynalı, Rusya'nın istilasından sonra bunu yaptı.

"Rus dünyasının" gerçekten ne tür bir şey olduğunu gördükten sonra hepimiz zihinsel olarak değiştik," diyor Stepan'ın sahibi Anna, Rusça'yı dışarıda destek için gerekçelendiren Rusya'nın bir kavramına atıfta bulunuyor.

"Ukraynaca, benim yaşamımın ve ülkemin bir parçasıdır," diyor.

Instagram'da 1.3 milyon takipçisi olan Stepan'ın hesabı, savaşta zarar gören hayvanlara yardım etmek için popülaritesini kullanıyor. Geçen yıl, savaş mağdurları için yiyecek, ilaç ve diğer bakım için harcanan neredeyse 15,000 euro (12,900 sterlin) toplamaya yardımcı oldu.

Haziran ayında Ukrayna'nın güneyindeki Kakhovka Barajı'nın yıkılmasının ardından kedi, sular altında kalan bölgelerden hayvanların tahliyesi için fon toplamaya yardımcı oldu.

Hesabı, Kharkiv'de mermiyle hasar görmüş bir kütüphanenin onarımına yardım etmek için de kullanıldı.

Ancak Stepan'ın hesabı için sadece para meselesi değil.

"Özellikle çocuklara destek sunuyor, böylece en azından bir süreliğine savaşın dehşetini unutabiliyorlar. Bu yüzden gönderilerinde biraz mizah var," diyor Anna.

Stepan, gönderilerinde savaşın gerçeklerini de ele alıyor, bunlardan biri şu şekildedir: "Ah, ülkemin mümkün olan en kısa sürede kazanmasını ne kadar istiyorum! Cephe hattındaki insanlar için canlarını feda etmeleri için barışın olmasını istiyorum. Artık füzeler olmasın, insanlar ve hayvanlar ölmesin." Bir tüylü evcil hayvandan geliyormuş gibi görünmesi halinde insanlar tavsiyelere daha duyarlı oluyor, Inzhyr adlı bir çizgi karakter oluşturan Olena Pavlova diyor.

"Kedi resmi, sadece sözcüklerden çok daha uzağa gidiyor. Bunun pek çok kez olduğunu gördüm," diyor. "Kedileri içeren resimler ve internet fenomenleri, birçok önemli fikri iletmekte yardımcı olabilir. Bunlar daha kolay emilir. Kedi resimleri bize başa çıkmada yardımcı olur."

"Inzhyr kedi, doğal bir antidepresandır. Kendimi ve okuyucularımı daha iyi hissettirmek için onu yarattım. Pozitif, sevimli ve güzeldir ve insanlara umut ve ışık bulmalarında yardımcı olur," diyor Bayan Pavlova.

Sosyal medyadaki hesapları, Ukraynalıları daha fazla kitap okumaya teşvik ediyor ve fon toplama, tükenme ve neden herkesin bir kedi gibi olması gerektiği gibi konularda tavsiyeler sunuyor.

"Bir kedi, gereksiz çaba harcamaz, ancak hedeflerine ulaşmada kararlıdır," diye bir gönderisinde yazıyor.

Savaşta olsun ya da olmasın, herkese uygun bir öğüdü işaret ediyor.