Astana

Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede yangınla mücadele gece gündüz hız kesmeden devam ediyor.

Yangına 1800’den fazla işçi, 350 araç ve 14 helikopterle müdahale ediliyor.

Semey kenti yönündeki yerleşim birimlerine doğru gece saatlerinde ilerleyen yangın, acil müdahale sayesinde önlendi.

Yangını söndürmek için son 24 saatte helikopterlerle 546 kez su bırakıldı.

Yangın nedeniyle boşaltılan köylerin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye 100 kişilik jandarma ekibi sevk edildi.

Abay Eyaleti Valisi Nurlan Uranhayev, bölgedeki son durumu değerlendirdi.

Uranhayev, toplam 60 bin hektarlık alanı aşan yangında 43 bin hektarın aktif yangın alanı olduğunu belirtti.

Yangının yerleşim birimlerine sıçrama riski olmadığını aktaran Uranhayev, yangın söndürme çalışmalarının iki yönde devam ettiğini bildirdi.

Uranhayev, yangın bölgesindeki köylerin boşaltıldığını ve vatandaşların geçici tahliye merkezlerine yerleştirildiğini kaydederek “Dumandan etkilenen iki orman işçisinin durumları iyi. Bir işçiyi arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Yangın alanında dün traktörü bulundu.” dedi.

Uranhayev, orman yangınında hayatını kaybeden 14 orman işçisinin ailelerine gerekli destek ve yardımların sağlandığını sözlerine ekledi.

Öte yandan ülkedeki bazı eyaletlerde ormanlık alanlara girmek yasaklandı.

Orman yangını

Kazakistan’ın doğusundaki Abay eyaletinde bulunan Semey Ormanı’nda 8 Haziran’da yangın çıkmış, alevlere ilk müdahaleyi yapan 14 orman işçisi hayatını kaybetmişti.

Görevleri başında hayatını kaybeden 14 orman işçisi için 12 Haziran’da “Ulusal Yas Günü” ilan edilmişti.

AA